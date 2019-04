ECO se presenta hoy con un acto en Capital

La alianza gobernante Encuentro por Corrientes (ECO) se presentará oficialmente en Capital, hoy a las 20, con un acto en el salón Lapachos del Club San Martín.

De la mano del gobernador Gustavo Valdés, la alianza inició una recorrida por la provincia el jueves pasado. En esa jornada, el acto se realizó en San Luis del Palmar. Al día siguiente, fue el turno de Lavalle, Santa Lucía y Esquina.

En tanto, el sábado todo el equipo de ECO estuvo en Saladas y ayer en Caá Catí.

No es coincidencia que los dirigentes hayan iniciado su campaña en municipios gobernados por peronistas.

El oficialismo pretende recuperar terreno en las comunas donde manda la oposición.

“El lunes vamos a estar en la Capital, recorriendo obras, trabajando y seguramente habrá actos políticos, porque es el tiempo de la política”, anticipó el gobernador Gustavo Valdés.

El oficialismo pretende alcanzar 13 de las 15 bancas que se ponen en juego en la Cámara de Diputados.

Por su parte, el presidente de la UCR local, Ricardo Colombi, afirmó que “todos somos testigos de las inversiones que se están haciendo en producción, educación, obras públicas, caminos, energía, salud y la sociedad sigue demandando, porque justamente estamos en crecimiento”.

No obstante, el titular del radicalismo correntino advirtió que “ahí tenemos que estar los dirigentes para dar respuestas a esa demanda incesante”. En este sentido, entendió que “si estamos atentos a eso y ponemos todo nuestro esfuerzo, podemos sacar doce o trece diputados, pero hay que hablarle a la gente, porque los votos se van a obtener con convencimiento y los mejores candidatos”.

Colombi pidió a la militancia de ECO que “hagamos las cosas que estamos haciendo, multipliquemos el trabajo y vamos a ver que el 2 de junio vamos a consolidar la marcha del Gobierno y una mayor presencia legislativa provincial”. Asimismo, también vaticinó “una mayor presencia legislativa comunal para que en el 2021, en aquellos lugares donde no somos gobierno municipal, estemos preparados para gobernar esas ciudades”.