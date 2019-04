Liberan a un ex funcionario

El juez Claudio Bonadio, que lleva adelante la causa de los Cuadernos de las Coimas, ordenó este lunes liberar a Rafael Llorens, uno de los primeros detenidos en la investigación. Llorens había sido el responsable jurídico del Ministerio de Planificación que comandó Julio De Vido durante todo el período kirchnerista y deberá dejar en el juzgado una fianza de un millón de pesos, según dispuso el juez.

Llorens había sido detenido el 1 de agosto del año pasado, en la madrugada en que se hicieron las primeras detenciones en la causa que se basó en una primera instancia en las anotaciones en cuadernos de Oscar Centeno, el remisero de Roberto Baratta, ex número 2 de Planificación, el organismo que centralizó durante la era K el manejo de los fondos para obras públicas y proyectos en energía, transporte y comunicaciones, entre otras áreas.

En septiembre, la defensa de Llorens había pedido al juez que libere al ex funcionario, y denunció que habían empleado un trato “cruel” para impulsarlo a convertirse en arrepentido. Sus abogados criticaron en varias ocasiones “la catarata” de arrepentidos que fueron aceptados en la causa.

La salida de Llorens, que podría concretarse este martes si es que los abogados del ex funcionario K depositan la fianza, es la primera que decide el juez Bonadio en referencia a los primeros detenidos en la causa, tras las liberaciones de arrepentidos.