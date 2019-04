“Se nos terminó el sueño”, manifestó Cristian Núñez

No pudo. El Negro tuvo varias situaciones para marcar en San Juan, que no pudo aprovechar.

El objetivo de Boca Unidos de volver a la Primera B Nacional deberá esperar al menos una temporada más. La serie ante Desamparados por la segunda fase de la Reválida del torneo Federal A terminó en San Juan con la eliminación del equipo correntino en los remates desde el punto del penal, luego de igualar tanto en Corrientes como en tierras cuyanas.

Finalizado el partido en el “Serpentario”, como llaman popularmente al estadio José Eduardo Nehin, el experimentado delantero Cristian Núñez, accedió a dialogar a la salida de vestuarios con los medios correntinos que se encontraban presentes.

“El equipo estaba levantando, hoy (por el domingo) demostró que fue superior al rival, pero lamentablemente no pudimos concretar. En el primer tiempo teníamos que habernos ido ganando tres a cero, yo erré dos goles, después hubo un par más”, se lamentó el Negro.

La actuación de Boca Unidos en los primeros cuarenta y cinco minutos, cuando se puso al frente del resultado, y tuvo no menos de cinco situaciones claras para aumentar, ilusionó. “Volvimos a ser los del semestre pasado, donde fuimos los mejores del torneo. Es muy injusto el fútbol”, expresó.

“Es un sueño del que nos despertamos”, graficó Núñez el presente del equipo Aurirrojo, para agregar: “La verdad es que (mientras duró) fue muy lindo, se conformó un buen grupo, no hay quejas de nadie, trabajamos bien, en armonía”, destacó.

El delantero, manifestó: “Ahora se terminó todo, no hay otra vida, no hay otra cosa más que frustración, vamos a esperar que pasen los días para ver qué hacemos”.

Finalmente, y consultado por la participación en la Copa Argentina, señaló que “nos queda eso, pero en estos momentos estamos muy dolidos, con una tristeza muy grande”.

Un largo regreso

Al cierre de esta edición, el colectivo que transportó a la delegación aurirroja desde San Juan todavía no llegaba a Corrientes.

El plantel regresaría a las prácticas el miércoles, para comenzar la preparación con vistas al partido por los 32avos. de final de la Copa Argentina 2019, que todavía no tiene confirmación oficial de sede, fecha y horario.

No obstante, y por declaraciones de dirigentes de la Academia, se especula que el mismo se llevaría a cabo en Buenos Aires, la semana que viene.