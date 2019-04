Se confirmaría hoy el once de Boca

Gustavo Alfaro, entrenador de Boca Juniors, tiene algunas dudas para conformar el once inicial que jugará mañana en La Bombonera ante Jorge Wilsterman de Bolivia, por la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores de América 2019.

Las incógnitas estarían de mitad de cancha hacia adelante, zona en la cual el director técnico tiene más variantes y donde estarían confirmados Iván Marcone, Nahitan Nández, Sebastián Villa y Darío Benedetto.

Entre Cristian Pavón, Mauro Zárate, Carlos Tevez y Emmanuel Reynoso pelearian por dos lugares en la zona de gestación de juego, mientras que en la parte defensiva están confirmadas las vueltas de Julio Buffarini, Lisandro López y Emmanuel Mas, quienes tuvieron descanso en el empate ante Aldosivi (1-1). El lateral izquierdo mantendrá la titularidad, a pesar del buen desempeño exhibido en Mar del Plata por el colombiano Frank Fabra.

Boca se entrenó ayer en Casa Amarilla y no hubo práctica de fútbol. Hoy, la preparación se centrará en la pelota parada, antes de que el DT confirme el once inicial.