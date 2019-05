Julian Assange fue condenado a 50 semanas de prisión por violar la condicional

Julian Assange fue condenado este miércoles en un tribunal de Londres a pasar 50 semanas en prisión por violar el régimen de libertad condicional en el que se encontraba el fundador de Wikileaks cuando se refugió en la Embajada de Ecuador en la capital británica. Además, Assange tiene pendiente mañana otra vista judicial en la que se decidirá sobre la petición de extradición a Estados Unidos, donde se le acusa de "piratería informática".



En 2012, Ecuador concedió el asilo en su Embajada en Londres a Assange para eludir a la justicia británica y evitar ser extraditado a Suecia donde se le acusaba de violación, aunque este caso está paralizado desde entonces.

"Me disculpo sin reservas ante quienes consideran que les he faltado al respecto por el modo en el que he gestionado mi caso", ha dicho Assange en una carta leída ante el tribunal por su abogado, Mark Summers. "Estaba luchando contra unas circunstancias terroríficas. En aquel momento hice lo que pensé que era mejor". Summers dijo al tribunal que Assange temía en 2012 ser enviado de Suecia a Estados Unidos y al final a la prisión de Guantánamo, en Cuba.

Tras pasar siete años en la Embajada ecuatoriana en Londres, Assange fue sacado de allí a la fuerza por la policía británica el pasado día 11 de abril con la autorización de Quito. El ciberactivista, de 47 años, apareció envejecido y desmejorado, mientras forcejeaba con los agentes que lo sujetaban.