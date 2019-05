Hospital Geriátrico: principales cuidados ante la aparición de enfermedades respiratorias

En el Hospital Geriátrico de Agudos “Juana Francisca Cabral” comenzaron a aparecer los primeros casos estacionales de enfermedades respiratorias. Además, en calidad de centro de salud especializado en la atención del adulto mayor, uno de los grupos de riesgo ante influenza y neumonía, se intensifica la campaña de vacunación tanto antigripal como del neumococo.

En este marco, la directora del Centro de Día del Hospital Geriátrico, Catalina Zabala, brindó algunas recomendaciones acerca de los principales cuidados para que los adultos mayores se preparen ante la inminente llegada del invierno.

En primer lugar, respecto a la situación epidemiológica, la doctora Zabala comentó a El Litoral: “Todavía no tuvimos casos de gripe, solo se detectaron casos de enfermedades respiratorias del área superior, como por ejemplo faringitis, laringitis y congestiones. Después se presentaron pocos casos de neumonía o bronquitis aguda o Epoc, que se reagudiza ante el cambio climático y la humedad”.

Durante la semana, médicos de otros centros de salud -como por ejemplo los hospitales Vidal y Escuela- también indicaron que empezaron a aparecer casos de alergias, aunque la mayoría coincide en que todavía no empezó la circulación activa de los virus de la gripe. Por lo pronto, sólo el Hospital Pediátrico detectó los primeros casos de influenza A, donde también avanza la inmunización.

De hecho, a la hora de hablar de prevención, todos los especialistas recuerdan la importancia de la vacunación para grupos de riesgo, sobre todo para evitar la aparición grave de enfermedades como gripe y neumonía.

En el caso de los adultos mayores, aconsejan tanto la dosis antigripal como de neumococo.

“Empezamos con la inmunización de los adultos mayores de 65 años, quienes vienen directamente con su DNI a vacunarse sin indicación previa. En el Hospital Geriátrico contamos con todas las vacunas, tanto la antigripal (que debe colocarse una vez al año) como la neumocócica (que se repite la dosis cada 5 años). Se deben inmunizar no sólo los mayores, sino también las personas con alguna patología respiratoria, con enfermedades crónicas o cardiovasculares, a quienes sólo se les pide prescripción médica si son menores de 64 años”, manifestó la doctora Catalina Zabala.

Asimismo, mencionó algunos cuidados generales que deben considerar quienes estén en el grupo de riesgo. “Recomendamos una buena hidratación a nuestros adultos ante estos cambios de clima, una buena alimentación, variando frutas y verduras. También aconsejamos calzados que protejan bien los pies y el uso de ropas de algodón, evitando la lana y la lycra porque no permiten que la piel respire y la sudoración favorece la aparición de resfriados. Asimismo, mantener el ambiente lo mejor climatizado posible”, detalló la especialista.

Campañas

Por un convenio con el Pami, los jubilados que tienen dificultades para movilizarse pueden acceder al “servicio de atención domiciliaria integral”, constituido por profesionales que desempeñan funciones sanitarias en el hogar del adulto mayor.

“Los médicos se acercan hasta el domicilio, puede ser por vacunación, por medicación o por todo lo que necesiten. Además, si necesita algún tratamiento se lo cumple directamente ahí”, precisó al respecto la directora del Centro de Día. Dicho servicio está integrado por médicos, kinesiólogos, cuidadores domiciliarios e incluso hay móviles para el traslado de los pacientes.

Mientras tanto avanza la “Campaña de vacunación antigripal” en espacios verdes de la ciudad: desde la semana pasada se aplican las dosis en la plaza Cabral, de lunes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 20, y a partir de esta semana se sumó un nuevo puesto en la plaza Vera, en el mismo horario. También está disponible en todos los vacunatorios.

Cabe recordar que las antigripales están destinadas solamente a grupos de riesgo: niños pequeños, adultos mayores, embarazadas, puérperas hasta el egreso de la maternidad y personas que presenten enfermedades crónicas; la infección puede conllevar graves complicaciones.