Frigerio: "Si hay coincidencia de valores podemos sumar a otros dirigentes"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio afirmó hoy que para llevar adelante las "reformas de fondo" que necesita el país "no alcanza con un solo mandato de gobierno", y sostuvo que "no debería estar descartada" la idea de ampliar Cambiemos con otras fuerzas políticas para "ampliar la base de sustentación" de ese frente, si se establecen "coincidencia de valores y objetivos".



El ministro a cargo de la cartera política, en diálogo con CNN radio, aseveró que "no debería estar descartado" una ampliación de Cambiemos a otras fuerzas políticas, y afirmó que "en la medida que encontremos coincidencias de valores y objetivos para el país deberíamos sumar a otros a este desafío de transformar la Argentina".



"Mis reuniones con dirigentes de la oposición para mi son habituales. Hace 3 años y medio que me junto todos los días, con todos, por temas de gestión. Los problemas se resuelven en equipo, no de manera individual", dijo el funcionario, y consideró que el país "necesita más de esas reuniones y convocatorias amplias".