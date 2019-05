“Mejoraremos el empadronamiento para que los extranjeros también puedan votar”

El Concejo de Itatí, en su última sesión, rechazó el padrón de extranjeros confeccionado para que puedan emitir su voto el próximo 2 de junio. Considerando esto y que ya están vencidos los plazos para que estos sean incorporados por la Junta Electoral, quienes no nacieron en suelo argentino no podrán sufragar. Similar situación, aunque por motivos diferentes, se registró en el 2015.

“No hubo mala intención en la confección del padrón de extranjeros”, alegó el viceintendente y presidente nato del cuerpo deliberativo Mirno Bizarro en diálogo con El Litoral. En este sentido, comentó que “a las 25 personas que fueron a realizar el trámite personalmente, se le adicionó aquellos que ya estaban en el padrón que fue realizado para los comicios del 2017”.

Pero más allá de quiénes figuraban en la citada lista, una de las razones por las cuales los extranjeros no podrán votar en la próxima elección es que ya venció el plazo para que su padrón sea habilitado por la Junta Electoral de la Provincia.

Teniendo en cuenta esto, Bizarro señaló que “en nuestra Carta Orgánica dice que seis meses antes de la elección se debe abrir el registro y eso es muy difícil de cumplir. Por ejemplo, en esta oportunidad, la convocatoria fue realizada hace poco más de dos meses”. Razón por la cual tampoco “podríamos cumplir con otro de los requisitos fijados también en el artículo 261 de la Carta Orgánica”. Refiriéndose al párrafo que establece: Los padrones quedarán cerrados 60 días antes de la fecha del acto electoral, debiendo el Ejecutivo Municipal enviar copia de los mismos al Concejo Deliberante y este será quien atenderá los reclamos u omisiones”.

En este contexto, Bizarro remarcó que “a partir de esta experiencia vamos a trabajar para garantizar el derecho a votar a todos los ciudadanos”. Esto, estimó, que “seguramente demandará algún tipo de cambio en el proceso de confección del padrón”. Un objetivo que afirmó que cumplirá para la elección que se hará en un par de años cuando, además de renovar tres ediles, también se elegirá intendente y vice.

“Mejoraremos el empadronamiento para que los extranjeros también puedan votar en el 2021”, concluyó.