Artículos de higiene registran subas del 10%, pero rebajas del 30% con Precios Cuidados

El alza de los precios no se detiene en los bienes básicos para todo hogar, y concretamente en las góndolas de limpieza e higiene personal que en el último trimestre se registraron subas que oscilan entre un 10% y 15% en casi todas las marcas. No obstante, debido a que estos productos también se encuentran bajo el gran paraguas del programa Precios Cuidados se pueden encontrar promociones que reducen ampliamente los costos.

Si bien el programa nacional de Precios Cuidados sólo agrupa algunas compañías, en su mayoría segundas marcas, lo cierto es que la mayoría de los productos agrupados en esta campaña cuestan entre un 10% y un 30% más barato.

Así por ejemplo un cepillo de dientes que cuesta $52 en una farmacia, en las góndolas de Precios Cuidados vale $39.59. Lo mismo ocurre con un desodorante, cuyo precio regular sería de $94, pero que bajo el programa cuesta $64.

En algunos insumos, en cambio, la diferencia es un poco menor al 25%, es el caso del jabón de tocador cuyo combo de tres en una farmacia común cuesta unos $78 mientras que en los supermercados con el programa nacional valen $60. Del mismo modo, un shampoo que tiene un costo de $84, en la góndola de Precios Cuidados vale $70.

Cabe destacar que la comparación de precios se realizó cotejando los importes del nuevo listado de Precios Cuidados para el NEA (publicados en la página oficial) y los costos de una red de farmacias local. Si bien la mayoría de los productos son más económicos con el programa nacional, de todas maneras se recomienda comparar los precios a la hora de comprar, dado que en algunos casos las farmacias o supermercados ofrecen descuentos más convenientes.

Además, para que las rebajas puedan impactar en el bolsillo de los clientes las ofertas deben estar presentes en góndolas. En este sentido, se consultó al subsecretario de Comercio, Juan José Ahmar, quien respectó a los controles indicó: “Para precios cuidados se hace un relevamiento sobre los más de 500 productos, pero todavía no recibimos la nueva lista actualizada con precios para comenzar con los controles. En ese caso realizaremos un relevamiento, pero los controles los realizamos sobre los cinco productos esenciales que deben estar en góndola es decir: harina 000, aceite, salsa puré de tomate, azúcar y yerba”.

En este sentido, agregó que continuarán los controles de los productos enmarcados en “Precios Esenciales”, los cuales deberán congelar sus costos, y de hecho se hicieron actas de varios supermercados.

Achique

Por otra parte, un dato no menor es que en esta oportunidad, el programa nacional contiene 543 productos, de los cuales para el NEA sólo 85 corresponden al rubro de higiene y cuidado personal. De acuerdo al análisis de un medio de la industria farmacéutica el achique sería del 25% en relación a la edición anterior.

Trimestre

En los últimos meses los productos de higiene personal y limpieza subieron aproximadamente entre un 10% y un 15% en algunos casos, de acuerdo a un sondeo de precios que realiza este medio.

En este sentido, por ejemplo un shampoo de firma internacional que en marzo costaba $196 actualmente vale $218. Lo mismo sucede con los antitranspirantes de primera marca, que pasaron de costar $83 a $94; y un jabón de tocador antibacterial subió de $25 a $29.

Los pañales también subieron de precio, de hecho son uno de los productos que no están contenidos bajo la órbita del programa nacional “Precios Cuidados”. En este caso en particular, una primera marca (18 unidades) que costaba $195 ahora vale $214.

En todos los casos si bien existe la opción de buscar los productos adheridos al programa nacional, lo cierto es que las primeras marcas no están incluidas en el convenio y por lo tanto las personas deberán acceder a insumos menos reconocidos, pero por cierto más económicos.

De todas maneras para ahorrar, lo más conveniente es buscar ofertas, ya que los precios de góndola varían constantemente por la inflación y el stock de Precios Cuidados suele ser acotado.