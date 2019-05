La responsabilidad fiscal de Corrientes, bajo nivel de endeudamiento y de gastos

Según el informe del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que el jueves sesionó en Corrientes, la mayoría de las jurisdicciones cumplieron en el primer trimestre del año con varias de las metas propuestas por las leyes de consenso. La Provincia es la octava con el nivel más bajo de endeudamiento, su gasto primario no supera la inflación, sin embargo, registró un déficit en sus cuentas de más de 4 mil millones de pesos.

El órgano publicó el Informe de Evaluación de cumplimiento del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno de mayo de 2019. Allí se da a conocer un resumen de los resultados de la evaluación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y el Gobierno nacional durante el primer trimestre del año.

Con respecto a las reglas de transparencia, la mayoría de las jurisdicciones cumplen con la publicación de sus respectivos presupuestos. En el caso de Corrientes, esta presentó toda la información que el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal requiere, aunque en un formato que difiere de los propuestos.

Otro de los aspectos que analiza el Comité Ejecutivo del cuerpo son las reglas numéricas de responsabilidad fiscal. La primera tiene que ver con la evolución del gasto corriente primario; la segunda, con la evolución del gasto primario; y la tercera refiere al indicador de los servicios de la deuda.

Vale mencionar que el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal está integrado por los ministros de Economía y/o Hacienda del país. Este cuerpo sesionó el jueves en Corrientes. También, hizo lo propio el Comité Ejecutivo, conformado por un número más reducido de representantes de carteras económicas.

Más inflación,

menos gasto corriente

La primera regla numérica refiere a la evolución del gasto corriente primario. Esta se encuentra normada por el artículo 10 de la Ley N° 25.917 Régimen de Responsabilidad Fiscal, modificada luego, por el artículo 7 de la Ley N° 27.428, de enero de 2018. Esta convención establece que la tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario neto no podrá superar la tasa de aumento del índice de precios al consumidor promedio de cobertura nacional (IPC).

Esto significa que las administraciones locales no pueden gastar por encima de la inflación, porque estas tienen un techo por ley para evitar el déficit. Dicha propuesta avanzó mediante la gestión del ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne.

Para este período, el parámetro macrofiscal fue del 34,80 por ciento. “En función de los informes elaborados por el Consejo Federal y validados por las jurisdicciones, la totalidad cumple con la evolución de la regla de gasto corriente en la instancia de evaluación de los presupuestos generales del ejercicio 2019”, detalla el informe de evaluación de mayo.

De este modo, Corrientes cumple con la primera regla numérica de responsabilidad fiscal. Sucede que el gasto corriente primario neto del presupuesto 2019 se ubica por debajo del parámetro establecido.

El techo del gasto fue del 34,80 por ciento, porque esta fue la inflación que el año pasado preveía el Gobierno Nacional antes de las corridas cambiarias. Aunque luego el IPC fue mayor, superando el 44 por ciento. No obstante ello, la provincia proyectó gastar únicamente el equivalente al 18,51 por ciento del gasto corriente primario neto de 2018.

Es decir, para 2019, Corrientes proyecta sólamente un 18,5 por ciento más de gasto corriente primario que, en total ascieden a unos 55 mil millones de pesos, en relación con el gasto corriente primario de 2018 (aproximadamente 46 mil millones de pesos en total).

La única provincia que superó el 34 por ciento fue Mendoza, cuya variación interanual en el gasto fue del 40,85 por ciento. Sin embargo, el órgano consideró que cumplió la meta porque la administración de dicha provincia tuvo en cuenta el IPC de fines de 2018, básicamente, la inflación real, y no el proyectado por Nación.

Todas las provincias del NEA lograron esta meta de responsabilidad fiscal. Chaco sólo aumentó un 19,8 por ciento. Formosa, un 17,61 por ciento. Misiones, únicamente, un 13,44 por ciento. Aunque esto no significa que sea inamovible el gasto, ya que el presupuesto, en algunos casos, puede redireccionarse.

Déficit primario

La segunda regla de responsabilidad fiscal se refiere a la evolución del gasto primario. La ley vigente establece que aquellas jurisdicciones que en el año previo hayan presentado ejecuciones presupuestarias, base devengado, con resultado corriente primario deficitario, como el caso de Corrientes, deberán presentar una ejecución del gasto primario que no podrá superar la tasa de aumento del índice de precios al consumidor de cobertura nacional (IPC) previsto en el marco macrofiscal.

Sólo cinco jurisdicciones presentaron este tipo de déficit el año pasado. Estas fueron Corrientes, Río Negro, Salta, Santa Cruz y el Gobierno nacional. Todas las mencionadas adecuaron sus números para cumplir con la regla.

“Como puede observarse, la totalidad de las jurisdicciones obligadas a adecuarse al incremento del gasto primario, cumple con la evolución de dicha regla en la instancia de evaluación de los presupuestos generales del ejercicio 2019”, dictamina el informe de evaluación del Consejo Federal.

En el presupuesto 2019 Corrientes, sólo aumentó un 20,09 por ciento el gasto primario neto, que en total, ronda los 69 millones de pesos. Este aumento, se ubica por debajo del límite del 34,80 por ciento que establece la ley nacional.

Sin embargo, de acuerdo con la información de la evaluación del Comité Ejecutivo, la provincia registra un resultado primario negativo. El déficit primario supera los 4 mil millones de pesos. En este grupo también se encuentran jurisdicciones como Catamarca, Córdoba, Jujuy, Misiones y Santa Fe.

No obstante, si se observa el resultado económico, es decir, la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes, prácticamente todas las jurisdicciones marcan números positivos. A excepción de Jujuy y del Gobierno nacional. Corrientes, por su parte, registra un resultado económico positivo de más de 4.800 millones de pesos, de acuerdo con el informe.

Deudas

Según lo establecido por el artículo 21 de la Ley N° 25.917, modificado por la Ley N° 27.428, las jurisdicciones tomarán las medidas necesarias para que su nivel de endeudamiento sea tal que en ningún ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada superen el quince por ciento (15 por ciento) de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios.

Esta regla permite una mayor responsabilidad en las jurisdicciones para que no alcancen niveles de endeudamiento que década atrás llevaron a escenarios de incumplimientos y cuasimonedas. En este sentido, Corrientes tiene niveles muy bajos de endeudamiento.

Los pasivos públicos representan únicamente un 4,36 por ciento de los recursos corrientes neto de la provincia que ascienden a 65 mil millones de pesos. Los servicios de deuda apenas superan los 2.800 millones de pesos, según expresa el informe.

Si se tiene en cuenta este indicador de servicios de la deuda, Corrientes es la octava jurisdicción con el nivel de endeudamiento más bajo del país. En primer lugar se encuentra Formosa, con el 1,12 por ciento. Sus pasivos ascienden únicamente a 643 millones de pesos. En el lado opuesto de la tabla, se encuentra Buenos Aires, con el 14,99 por ciento.