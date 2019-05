Realizarán actividades por la Semana Mundial del Parto Respetado en Corrientes y Chaco

Bajo el lema "El poder de parir está en vos. Que se respete la fisiología del nacimiento es tu derecho y el de tu bebe", se celebra este año la Semana Mundial del Parto Respetado, del 13 al 17 de mayo. Con el propósito de afianzar la concientización acerca de la importancia de vivir los nacimientos de manera natural y respetuosa, y de que las mujeres y sus hijos sean los principales protagonistas se realizarán actividades durante toda la semana en Corrientes y Resistencia.



“El objetivo fundamental es nutrir a las familias de toda la información que necesitan para gozar de una experiencia de nacimiento y maternidad respetuosa saludable y segura”, explica Sandra Azcona, Doula correntina que organiza una serie de propuestas con un enfoque holístico e integral de la maternidad.



Junto a Darinka Docnich (Doula de Resistencia); la asesora de lactancia Cecilia Barrios Méndez (Corrientes), y María Victoria Acosta, profesora de yoga (Resistencia), abarcarán temas relacionados a las fases del trabajo de parto, la lactancia materna, el puerperio, la recepción respetuosa del bebe y ofrecerán también clases de yoga para embarazadas.



Durante toda la semana se realizarán talleres y charlas. De lunes a viernes tendrán lugar en Corrientes, en el espacio “Kunu´u, acariciando la vida desde el inicio”, ubicado en Lavallle 1614, Y los días viernes y sábado lugar en Resistencia, en Brazos Abiertos, el espacio de “Madre Monte, el poder de nacernos”, Saavedra 667. En todos los casos, comenzarán a las 17 horas salvo el día viernes en Resistencia que inician a las 18:30. Quienes deseen inscribirse, podrán hacerlo comunicandose a los números de teléfono: 379 4 351373 (Sandra) o al 3492675917 (Darinka).





Activando la Semana



Las actividades previstas comienzan el lunes 13 de mayo con un taller sobre las Fases del Trabajo de Parto. Allí se darán tips para reconocerlas y estrategias para atravesar cada una de ellas: autopercepción del estado del cuerpo, masajes, respiración, posturas. Periodos del trabajo, dilatación, expulsivo, etc.



El martes 14, el tema convocante será Lactancia Materna. “Dar la teta es instintivo pero requiere aprendizaje y presenta desafíos. El foco estará en todo lo que necesitas saber para el inicio exitoso de la lactancia”, señala Azcona y destaca la calidad profesional y la calidez humana de la asesora en lactancia Cecilia Barrios Méndez, a cargo de quién estará esa charla.



El miércoles 15 habrá Yoga Prenatal, para “conectar con el cuerpo, propiciar el equilibrio físico, mental y espiritual, favoreciendo la flexibilidad y la relajación”.



Puerperio será el eje del encuentro a realizarse el jueves 16 de mayo. “Para que la intensidad de las emociones del postparto no te tomen por sorpresa generando angustia y desesperación, es vital conocer lo que sucede con las mujeres después de dar a luz”, aseguran las organizadoras.



El viernes, en Corrientes, se trabajará sobre el tema Recepción Respetuosa del Recién Nacido. “Tu hijo merece nacer sin violencia y encontrarse con tu pecho. Conocer los derechos de tu bebe es fundamental para un nacimiento”, afirman. Y en Resistencia habrá Yoga Prenatal y Ronda de gestantes, para compartir dudas, lecturas, ideas y experiencias entre mujeres, guiadas por Darinka Doula.



La actividad por la Semana Mundial del Parto Respetado terminará el sábado 18 de mayo, en Resistencia, con un círculo de familias gestantes, donde se abordará la temática inicial de “Fases del trabajo de parto”.



“Dada la realidad obstétrica actual que naturaliza e invisibiliza la violencia ejercida sobre los cuerpos de las mujeres y sus hijos en instancias del embarazo, parto y postparto, es de vital importancia que las familias se preparen activamente para el nacimiento, asistiendo a talleres que brinden información fidedigna y actualizada y herramientas que les permita vivir una experiencia de parto en salud, libertad y sin violencia”, señalan las organizadoras.



Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) en las últimas décadas se ha producido un aumento de prácticas que aceleran y medicalizan el proceso de parto afectando negativamente la capacidad de dar a luz de las mujeres.



El parto respetado, un derecho



El parto respetado es un modelo de asistencia al nacimiento que viene siendo propuesto en todo el mundo como resultado de un movimiento global por la humanización del parto, ya que se considera al parto como un proceso fisiológico que la mayoría de las mujeres y sus bebes pueden llevar a cabo sin complicaciones.



Este modelo tiene como pilares el protagonismo de la mujer como sujeto informado y capaz de tomar decisiones, aboga por que se respeten sus deseos, necesidades, sus tiempos, su individualidad; el respeto por la fisiología del nacimiento, como proceso sano, lo que implica no patologizar ni intervenir de manera rutinaria e innecesaria poniéndolo en peligro; el respeto y la aplicación de las últimas evidencias científicas y de los mayores estándares de calidad en la atención y las responsabilidades compartidas. “Tanto el equipo médico como las familias son responsables; la familia debe y merece informarse cabalmente y tomar decisiones y que estas sean respetadas”, señala Azcona en ese sentido.



En Argentina el parto respetado es ley desde agosto de 2004 cuando se sancionó las Ley 25.929 que rige en todo el país.



Ley 25. 929

La ley garantiza, entre otros, tu derecho a ser considerada, respecto del proceso de nacimiento, como una persona sana, de modo que se facilite tu participación como protagonista de tu parto.



Principios

Un parto normal, que respete tus tiempos.

Que no te discriminen.

Que se respete tu intimidad.

Elegir a la persona que te acompañará durante el trabajo de parto, el parto y el posparto.

Que tu bebé esté en su cuna a tu lado, durante toda la internación (a menos que necesite cuidados especiales).

Que vos y tu familia reciban toda la información necesaria, en un lenguaje claro, sobre tu estado y la evolución del parto y del bebé.

Conocer los beneficios de amamantar y los cuidados que necesitan tanto el recién nacido como vos en esta etapa de la vida.

Conocer los efectos negativos del tabaco, el alcohol y las drogas.



A nivel mundial, los índices de cesárea han aumentado sostenida y dramáticamente cuando la OMS ha llamado a los países a disminuir el número de cesáreas, aconsejando su realización solo cuando esté indicada por motivos médicos. Esta organización sostiene que no existen razones para que un país tenga una tasa de cesáreas mayor al 10-15 %. Los países latinoamericanos lideran en el ranking de cesáreas disputándose los primeros puestos Chile, Brasil, México y Argentina. “En nuestro país, esto indica de manera patente un incumplimiento de la normativa vigente por la gran mayoría de los agentes y de las instituciones de salud. Esto da lugar a la contracara del parto respetado, la violencia obstétrica, entendida como un tipo de violencia de género y definida como aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales”, señalan las Doulas que brindarán los talleres.



“En Argentina se estima que entre el 25% y el 35% de los partos en el sistema de salud público fueron quirúrgicos y, si bien no hay indicaciones exactas sobre provenientes del sector privado, las cifras estimadas se ubican entre un 50% y un 75% de nacimientos por cesárea. Algunos estudios calculan que se realizan setenta mil cesáreas evitables al año”, revela una investigación producida por el Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina en 2018.



Por eso, con el fin de seguir trabajando en la concientización e información sobre el parto respetado como derecho, se estableció una semana que cada año se vive en todo el mundo con diversas actividades, información y concientización. También en Corrientes y Resistencia tendrá lugar este acontecimiento.



¿Qué es una Doula?



Entre las cuestiones sobre las que sigue existiendo un considerable nivel de desinformación, se encuentra la figura de la doula. Muchas personas aún desconocen su existencia o de que se trata su labor.



La Doula es una mujer experimentada y capacitada para acompañar a la mujer brindando soporte informacional, físico y emocional en todos los procesos que conciernen a la maternidad. Trabaja fuertemente en empoderar a las mujeres y recordarles, a partir de diversas técnicas, su sabiduría para gestar, parir y lactar.

“Los beneficios de su acompañamiento están respaldados por la evidencia científica ente los que se cuenta: reducir la incidencia de cesárea en un 50%, reducir el uso de goteo, de epidural; mayor probabilidades de parto vaginal, mayor satisfacción con la experiencia de nacimiento y mayor índice de lactancia exitosa”, explica Azcona ante la consulta.