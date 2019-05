Apelarán la resolución que prohíbe el uso de símbolos peronistas en las boletas

Apoderados del Frente para la Victoria y Juntos Podemos confirmaron a El Litoral que apelarán la resolución de la Junta Electoral que impide el uso en las boletas de los símbolos del Partido Justicialista. Hoy a las 11 se realizará la audiencia por las papeletas y se discutirá este tema.

“La resolución dice que las líneas internas de un partido no tienen facultad para armar un frente electora ni para usar símbolos que no son de su partido”, explicó Alejandro Karlen a El Litoral.

“Se debería resolver en la audiencia (hoy a las 11). Entiendo que si no nos permiten a nosotros usar los símbolos del PJ no se le debe permitir a nadie”, agregó.

La alianza por la que Alejandro Karlen es candidato a senador está compuesta por dos partidos: Crecer con Todos y Es Posible, fuerza de los Rodríguez Saá.

En su modelo de boleta el partido Es Posible incluyó las figuras de Perón y Evita.

Pero según la resolución de la Junta Electoral nadie puede hacer uso de los símbolos del Partido Justicialista, ya que la fuerza no participa en las elecciones.

Ninguno de los candidatos deberá usar la imagen de Juan Domingo Perón, Evita o el escudo del PJ.

Es decir que en el cuarto oscuro del 2 de junio no sólo estará ausente la boleta Nº 2 del justicialismo sino que ningún frente podrá usar la imagen de Perón o Evita en sus papeletas, debido a que son símbolos del PJ.

En las boletas tampoco se pueden utilizar las imágenes de Cristina Fernández de Kirchner, debido a que es un personaje vigente. Sí podrán hacer uso de la figura de Néstor Kirchner.

Audiencia

La Junta Electoral provincial convocó a todos los apoderados partidarios a una audiencia por las boletas hoy a las 11. Definirán criterios mientras esperan la oficialización para impresión de las elecciones legislativas del 2 de junio.

Los apoderados de los seis frentes y un partido que presentaron los modelos de sus boletas para el cuarto oscuro deberán reunirse con las autoridades de la Junta Electoral en el noveno piso de la torre judicial.

Mientras eso sucede, la Cámara electoral debe resolver los 52 expedientes que esperan resolución sobre las alianzas. Sucede que en el interior las adhesiones comunales difieren de las provinciales y la mayoría fue rechazada en primera instancia.

En el cuarto oscuro del 2 de junio habrá hasta 41 boletas distintas.

Sólo 25 pertenecerán al frente oficialista Encuentro por Corrientes.