Habrá clásico correntino en los octavos de final

Las posiciones finales de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol determinaron los cruces para los octavos de final (al mejor de cinco partidos). En una de las llaves se vivirá el clásico en la ciudad de Corrientes dado que Regatas y San Martín se enfrentarán en la búsqueda de los cuartos de final. Por su parte, Comunicaciones tendrá como rival a Libertad de Sunchales. La agenda para estas eliminatorias es la siguiente:

Regatas (7º) vs. San Martín (10º)

Miércoles 15: Regatas vs. San Martín

Viernes 17: Regatas vs. San Martín

Lunes 20: San Martín vs. Regatas

Miércoles 22: San Martín vs. Regatas

Viernes 24: Regatas vs. San Martín

Comunicaciones (4º) vs. Libertad (13º)

Jueves 16: Comunicaciones vs. Libertad

Sábado 18: Comunicaciones vs. Libertad

Martes 21: Libertad vs. Comunicaciones

Jueves 23: Libertad vs. Comunicaciones

Sábado 25: Comunicaciones vs. Libertad

Los otros cruces de octavos serán: San Lorenzo-Hispano, Instituto-Bahía, Gimnasia-La Unión, Ferro-Quimsa, Obras-Olímpico y Boca-Estudiantes.

Mientras que por la Permanencia se medirán: Quilmes y Atenas.