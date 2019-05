La crisis también impactó en la venta online y buscan un impulso con el Hot Sale

Con rebajas de hasta el 50% comenzó a la medianoche una nueva edición del Hot Sale. Un evento de descuentos del comercio electrónico que arrancó en las primeras horas del lunes y se extenderá hasta el miércoles en diversos rubros.

Según se pudo saber, participan varias empresas correntinas y muchos negocios que se encuentran radicados en la provincia. lo que significa que más allá de realizar la compra a través de internet, los productos se pueden retirar desde la misma ciudad.

En lo que respecta a esta edición del Hot Sale, el director institucional de Cámara Argentina de Comercio Electrónico, Gustavo Sambucetti, manifestó a El Litoral que tienen muchas expectativas. “El comercio electrónico continúa creciendo; el estudio anual reveló que la actividad en el 2018 tuvo un crecimiento del 34% en transacciones y un 47% en dinero. De todas maneras, el objetivo de este evento es que todos aquellos que todavía no realizaron compras a través de internet se animen y confíen en el sistema que es seguro, tomando siempre precauciones”, expresó Gustavo Sambucetti.

Consultado respecto a la crisis económica, el director de la Cace indicó: “La realidad es que estamos dentro de un mercado que no es ajeno a la inflación y la crisis, pero impactó más en algunas categorías que en otras. Por ejemplo, los segmentos de viajes y electrodomésticos no tuvieron sus mejores meses. Sin embargo, en este contexto vemos que empezó a crecer el hábito de incorporar la compra de supermercados e indumentarias”. En ese sentido, destacó que todos los segmentos ofrecen rebajas, y los usuarios digitales empezaron a optar por consumir los bienes o servicios más económicos.

En este sentido, destacó que esperan un incremento en el consumo por internet y para prevenir las posibles estafas recomiendan ingresar a la página oficial del evento (www.hotsale.com.ar).

Desde la Cace recomiendan inscribirse a la página oficial ya que lanzarán promociones “Bombas” que se agruparán en descuentos especiales en distintas franjas horarias durante los tres días.

Además, destacan que el evento es organizado por la Cace con el objetivo de fortalecer la industria y brindar a los usuarios la posibilidad de comprar online con descuentos en múltiples categorías.