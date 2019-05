San Martín cerró la fase con una caída en Formosa

El cierre de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol para San Martín fue con una derrota en Formosa frente a La Unión por 97 a 80. Los resultados registrados en la jornada dominguera llevaron a que el Rojinegro descienda hasta la décima posición y por lo tanto no tendrá ventaja deportiva en los playoffs.

Luego del triunfo en el clásico, San Martín se trasladó hasta Formosa donde no pudo repetir la producción que mostró frente a Regatas. Defensivamente se mostró permeable y La Unión se lo hizo pagar muy caro desde el propio arranque del cotejo.

Con una enorme efectividad comenzó el juego La Unión de Formosa. Rápidamente tomó distancia en el marcador y manejó el trámite del encuentro.

Durante los primeros diez minutos, el local anotó seis triples de nueve intentos y cuatro dobles de cinco lanzamientos. Con la puntería bien calibrada, al promediar la etapa ya ganaba 17 a 7 y la brecha se fue ampliando con el correr del cotejo.

En ese período, San Martín no tuvo respuestas defensivas para frenar el vendaval formoseño. Intentó variantes de sistemas y de nombres pero nunca encontró solidez para marcar.

La segunda parte mostró a dos equipos muy anotadores. El parcial fue 27 a 22 favorable al local.

En el intercambio de puntos se vio favorecido La Unión porque aumentó la ventaja frente a un equipo que mostró grietas en su defensa.

Durante la primera parte del juego, San Martín también tuvo problemas para anotar, situación que se corrigió en parte con el ingreso de Ricky Harris.

Poco cambió en el segundo período. Las defensas permitieron muchos puntos, y los dos equipos aprovecharon esta circunstancia.

La Unión se sintió cómodo con el desarrollo del partido, mantuvo una amplia ventaja que le permitió manejar el tiempo y el marcador.

Con el marcador adverso, Sebastián González probó con una rotación diferente para intentar la reacción. Las respuestas no fueron las esperadas y con una sentencia anticipada del final, decidió preservar en el banco a sus principales jugadores.

Liga de Desarrollo

San Martín de Corrientes se clasificó para disputar los playoffs en la Liga de Desarrollo al quedarse con el tercer lugar en la Conferencia Norte. Su rival será Quimsa de Santiago del Estero. En el otro cruce de la divisional se medirán Instituto de Córdoba y Estudiantes de Concordia.

Mientras que en la Conferencia Sur las eliminatorias, al mejor de cinco juegos, las disputarán Bahía Basket-Boca Juniors y Peñarol de Mar del Plata-Ferro Carril Oeste.

Los ganadores de cada serie de playoffs llegarán al Final 4 de La Liga de Desarrollo, con fecha y sede a confirmar por la dirección de la competencia de la Asociación de Clubes.