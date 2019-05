El campeón precisa reivindicarse ante Tigre

Racing, último campeón de la Superliga, y Tigre, que jugará la temporada próxima en la B Nacional, se enfrentarán hoy en la revancha de una de las series de cuartos de final de la Copa de la Superliga.

El encuentro se disputará en el Cilindro de Avellaneda, a partir de las 19, con Mauro Vigliano como árbitro y transmisión en directo de la señal Fox Sports Premium.

El conjunto de Avellaneda, dirigido por Eduardo Coudet, necesita levantar una desventaja de dos goles, luego del 0-2 alcanzado en la tarde del sábado en Victoria. Un triunfo por tres tantos de diferencia le garantizará el pasaporte a las semifinales, en donde el ganador enfrentará al que surja vencedor de la eliminatoria River (0)-Atlético Tucumán (3).

Racing no ganó en los últimos cinco partidos (incluye dos por Superliga) y no anotó goles en los últimos dos encuentros (0-0 con Estudiantes de La Plata; 0-2 con Tigre).

El delantero Lisandro López, ya recuperado de una lesión, sería titular y reemplazaría a Jonatan Cristaldo.

Por su lado, Tigre, que bajo el ciclo del DT Néstor Gorosito mejoró ostensiblemente en su funcionamiento, presentará dos modificaciones, ambas obligadas.

En la mitad de la cancha, Ezequiel Rodríguez sustituirá a Lucas Menossi (suspendido por acumulación de tarjetas amarillas) y Agustín Cardozo entrará por Jorge Ortiz (lesionado).

El equipo de Victoria, que descendió a la B Nacional, acumula un saldo de 8 victorias, 3 empates y 2 derrotas desde que asumió la conducción técnica.

“Estamos contentos por la forma en que se jugó. Pero sabemos que la eliminatoria no está resuelta”, dijo “Pipo” Gorosito, quien desestimó la posibilidad de continuar su carrera en San Lorenzo.