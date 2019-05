Frigerio señaló que "sobrevuela en la gente el pacto con la impunidad"

"Claramente sobrevuela en la gente el pacto con la impunidad. La Justicia tiene que definir quién es o quiénes son los que se quedaron con millones de pesos de los contribuyentes", aseguró el ministro anoche en una entrevista en Canal 9.



Asimismo, pidió que la Corte "aclare" su pedido, porque "hay mucha desconfianza de los argentinos con la Justicia".

Frigerio añadió que "la Justicia tiene que determinar si la ex presidenta es culpable o no", y puntualizó la "importancia de la independencia del Poder Judicial".



"Eso cambió con (el presidente Mauricio ) Macri, ya que antes la Justicia esperaba órdenes del gobierno nacional. Nosotros estamos construyendo una verdadera República con independencia de poderes", insistió.



En cuanto al debate en la coalición oficialista frente a las próximas elecciones, Frigerio contó que "nosotros tuvimos una reunión con la mesa política de Cambiemos y este tema de la ampliación (a otras fuerzas y dirigentes) se discutió. Soy de los que cree que hay que ampliar la base, lo he planteado siempre".



Y agregó: "Lo que hemos planteado hoy (por ayer) es que están abiertas todas las posibilidades, sobre todo de sumar dirigentes. Todavía no está claro cómo. Pero tenemos tiempo para tomar esas definiciones. Pero estamos convencidos de que tenemos que fortalecer Cambiemos y hubo consenso al respecto".



Sobre la discusión que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, tuvo ayer con el diputado Nicolás Massot (Córdoba-Cambiemos), en pasillos de la Cámara de Diputados, Frigerio respondió: "Nos falta conversar más puertas adentro. Parte de mi trabajo es generar consensos".



"Lilita es fundadora de Cambiemos y hay que respetar su función", dijo el ministro, y manifestó su "respeto por Massot, en el sentido de que no haya reaccionado mal a los insultos".



Según pudo reconstruir la prensa parlamentaria a través de testigos del episodio, Carrió conversaba con una persona y al advertir que pasaba Massot, dijo: "Sabía que eras pícaro, pero no tan hijo de puta". Ante ello, Massot se acercó y le preguntó: "¿Cómo me dijiste?".



Carrió entonces repitió: "Hijo de puta". El diputado por Córdoba le contestó: "A mí no me faltes el respeto. Sos una irresponsable, estás destruyendo todo, sos la responsable del desastre de Córdoba", en referencia a la elección del pasado domingo donde los candidatos radicales -uno de ellos Mario Negri, apoyado por Carrió- fueron derrotados por el peronista Juan Schiaretti.



El cruce fue presenciado por los diputados peronistas mendocinos Pedro Rubén Miranda y Omar Félix, y por la radical de Evolución Carla Carrizo, que intentó, en vano, tranquilizar a Massot.