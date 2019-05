La Corte aclaró que "no se suspende el juicio oral en trámite" contra Cristina Kirchner

La Corte Suprema de Justicia aclaró que el pedido de los expedientes del juicio denominado "Vialidad", no suspende la audiencia oral para el próximo martes que juzgará la presunta responsabilidad de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.



En el punto siete del comunicado emitido hoy, la Corte mencionó que "dicho pedido (de los autos) no suspende el juicio oral en trámite, ni hubo decisión alguna del Tribunal Oral en ese sentido".



Luego aclaró que "la medida es al solo efecto de examinar la causa que, una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, será devuelta al tribunal, en tiempo oportuno".



En el mismo tono aclaratorio, la comunicación señaló que "existen ante el Tribunal (la Corte), además de la causa de referencia, un total de ocho recursos más que fueron deducidos por las partes en el marco de la causa principal 5048/2016, todos ellos en trámite".



El máximo tribunal de justicia decidió hacer públicos estos argumentos "ante la difusión de diversas informaciones vinculadas al expediente mencionado, que no tienen ninguna relación con los hechos".