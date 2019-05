Dujovne descartó la necesidad de renegociar con el FMI

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, descartó la necesidad de renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, tras conocerse una desaceleración de la inflación en abril, estimó que la misma tendencia seguirá en los próximos meses y que debería hacerlo "de manera sólida".



"Yo pienso que no es necesario renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es un stand by cuyos desembolsos finalizan el año que viene. Si la Argentina quisiera tener desembolsos adicionales, debería tener a partir de 2021 un nuevo programa. Todo va a depender de si la Argentina es capaz de recuperar el acceso a los mercados", indicó Dujovne en una entrevista en radio Mitre.



Respecto de la inflación de abril, que se conoció el miércoles, el ministro de Hacienda dijo que no era un nivel "para festejar" pero "empezó a bajar".



"No hay nada para festejar con una inflación de 3,4% pero sí es importante que luego de tres meses que aumentaba el índice con respecto al mes anterior, en abril empezó a bajar. Pensamos que en mayo va a seguir bajando y es importante que se haya dado vuelta la tendencia", añadió.



Y, remarcó que en el Gobierno "pensamos que estamos haciendo lo correcto para bajar la tasa de inflación, con una política fiscal muy restrictiva, una política monetaria muy sólida donde el Banco Central ya no financia al Tesoro y con precios relativos de equilibrio, porque ya no tenemos tarifas atrasadas, y un tipo de cambio competitivo".