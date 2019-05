Cambá Cuá ganó el clásico de barrio y se afirma en la primera ubicación

Volvió el fútbol capitalino. Luego de cuatro fines de semana sin actividad por las lluvias que dejaron en mal estado los campos de juego, ayer comenzó la disputa de la séptima fecha del torneo Oficial de Primera División A con un gran triunfo el firme puntero, Cambá Cuá. En el clásico de barrio, superó a Boca Unidos 2 a 0 para sacar sacarle cinco puntos a su inmediato perseguidor (Invico) pese a que debe un partido.

Cambá Cuá consiguió la valiosa victoria gracias los goles marcados por Gustavo Ojeda a los 22 minutos de la primera etapa y del debutante Diego Monzón a los 24 minutos del complemento. De esta manera, el vencedor está con puntaje ideal en seis partidos disputados (adeuda el juego con Huracán de la cuarta fecha), reúne 18 puntos frente a Invico que tiene 13 y recién jugará mañana contra Ferroviario.

El equipo que conduce Walter Zacarías fue ampliamente superior a su rival. Se cerró bien atrás, dominó la tenencia de la pelota y cuanto tuvo sus oportunidades convirtió.

Boca Unidos presentó un plantel con muchos jugadores que tuvieron participación en el último Federal A pero careció de juego colectivo y careció de variantes para romper la estructura defensiva del rival, en las pocas veces que lo hizo se encontró con la buena respuesta de Cristian Lator.

La apertura del marcador llegó a los 29 minutos del período inicial, cuando Camba Cuá ya había realizado méritos suficientes. La jugada se inició en un error de Martín Ojeda que le permitió controlar el balón a César Solís. El delantero habilitó a Gustavo Ojeda, que después de superar a un defensor, sacó el remate que no pudo ser parado por Federico Quijano.

El conjunto boquense no tuvo reacción y su rival siguió controlando el encuentro que tuvo lugar en la cancha principal del Complejo Leoncio Benítez perteneciente a Boca Unidos.

En el complemento, a los 6 minutos, se dio el debut de Diego Mozón, ingresó por en Camba Cuá que un poco más tarde también se hizo presente en la red.

El ex jugador de Fontana aprovechó al máximo un desacierto en la defensa boquense para definir y marcar el segundo tanto de su equipo.

Durante los últimos instantes, Camba Cuá bajó su intensidad, se replegó y Boca Unidos intentó tomar protagonismo aunque falló en el camino tomado.

La séptima fecha de la Primera A se completará mañana con estos cotejos: Huracán – Mandiyú, Muburucuyá – San Jorge, San Marcos – Quilmes, Libertad – Rivadavia y Ferroviario – Invico.