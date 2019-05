Tras el anuncio de la fórmula Fernández- Fernández habló Máximo Kirchner

Algunas horas después de que Cristina Kirchner anunciara que va a acompañar a Alberto Fernández en la boleta en las elecciones presidenciales de octubre, el diputado Máximo Kirchner es el orador principal en un acto en el estadio del club Ferrocarril Oeste, en el barrio porteño de Caballito.

Tras el discurso del diputado Leopoldo Moreau, Máximo Kirchner cerró el acto con un discurso de alrededor de media hora. "Mientras el gobierno se achica y no sabe qué hacer, y hasta no sabe si quiere llevar como candidato al propio presidente, nosotros estamos construyendo una amplia mayoría, plural, policlasista, participativa, donde todos venimos a aportar nuestras verdades para beneficio del conjunto", destacó el diputado.



En esa línea, Máximo Kirchner sostuvo que "muchas veces uno ve que hay gente que es capaz de irse a las trompadas en la fila de un restaurante porque uno se le quiere adelantar al otro. En una Argentina que es capaz de pelearse muchas veces por un asiento en el colectivo, que haya una mujer que podría volver a ser presidenta, con mucho apoyo popular, deje el lugar para que otro compañero encabece la fórmula, es un ejemplo no solo para la política, sino para todos los que reclaman actitudes de los demás y nunca están dispuestos a darlas".



Por otro lado, el diputado consideró que "cuando vemos el estado en el que está quedando la Argentina tras cuatro años de presidencia de Macri, es bueno pedirle que tenga responsabilidad aunque sea en estos últimos meses que le queda como presidente. Que tenga piedad por los ciudadanos que lo votaron pensando que a esta altura la Argentina iba a estar mejor. Que tenga piedad y detenga de una vez por todas el endeudamiento feroz al que está condenando la república Argentina por décadas. Que tenga un segundo de reflexión, que entienda que su tiempo está languideciendo. Les puedo asegurar que se muy bien y recuerdo aquel discurso de la compañera el 9 de diciembre de 2015, que no queríamos esto. Teníamos una sola manera de demostrar que no queríamos esta Argentina, siendo una oposición responsable, como no lo fueron ellos en la oposición".



"Hoy a la mañana había momentos muy risueños. Haciendo zapping vi que sacaban unos viejos tuits de Pino Solanas cuando sacaba sus diferencias con Cristina, y pensaba por qué esa búsqueda de dividir, por qué no un intento de autocrítica también de ellos. Por qué no muestran los editoriales que escribieron a favor de Macri en vez de mostrar las contradicciones que muchos hemos dejado de lado para poner primero la patria", afirmó en otro tramo de su discurso.

Kirchner también se refirió a la situación de las tarifas de los servicios públicos. "Bien lo decía Leopoldo, que hablaba de dolarizar las tarifas. Es algo que hay que discutir, porque por ejemplo los sueldos de los compañeros que trabajan en esas empresas son en pesos, gran parte de los insumos que usan son en pesos, no en dólares. Como propuesta y como decisión que habrá que tomar cuando seamos gobierno, ellos han congelado las tarifas porque hay elecciones, es extender el congelamiento de tarifas hasta 2021 para darle aire a los argentinos y las argentinas".

Esta semana, Máximo Kirchner y el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández mantuvieron una reunión con un nutrido grupo de intendentes bonaerenses en la que resaltaron la importancia de "consolidar la unidad" en el armado electoral de cara a octubre.

El anfitrión de la reunión fue el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y entre los asistentes estuvo también su par de Esteban Echeverría y presidente del PJ bonaerense, Fernando Gray.

Según se informó luego de la reunión, Máximo Kirchner y Fernández -que se mueve como el principal operador de la ex presidenta Cristina Kirchner- subrayaron la importancia de "consolidar la unidad de cara al armado electoral vigente". La conclusión del encuentro fue la necesidad de mantener reuniones de este tipo con mayor frecuencia y comenzar a trabajar en un proyecto para congelar tarifas hasta 2021.



Al encuentro asistieron también los intendentes Juan Pablo de Jesús (La Costa), Gustavo Menéndez (Merlo), Juan Zabaleta (Hurlingham), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Ariel Sujarchuk (Escobar), Gabriel Katopodis (San Martín), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Walter Festa (Moreno) y Jorge Ferraresi (Avellaneda), así como el referente del Movimiento Evita Fernando "Chino" Navarro.