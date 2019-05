Scioli y Urtubey ratificaron sus candidaturas y Massa duda

En menos de una hora, luego de que la ex presidenta subió un video a las redes sociales, en el que anunció que le había pedido a Alberto Fernández que sea el candidato a presidente por un ‘frente patriótico’ que encabezará el PJ, Rossi señaló: “Yo no voy a ser candidato. Mi candidatura estaba presente en el caso de que Cristina no quiera ser candidata”.

En esa línea, Solá manifestó: “Mi candidatura tenía una única misión: construir una unidad amplia para defender al trabajo, a los humildes y a la clase media. Ese objetivo está cumplido. Celebro la decisión de Cristina”.

En tanto, dentro del peronismo cercano al kirchnerismo, el diputado nacional por Unidad Ciudadana Daniel Scioli ratificó su postura de competir en las internas contra la fórmula Fernández-Fernández al reclamar que “se compita en una gran PASO” y destacó: “Siento una responsabilidad y un compromiso con el 49 por ciento que me acompañó" en 2015.

Otro de los presidenciables del peronismo que se encuentra en Alternativa Federal, el jefe del Frente Renovador Sergio Massa, opinó: "Alberto trabajó mucho alrededor de nuestro espacio y tenemos una mirada crítica, y no creo que haya cambiado respecto de muchas cosas que hizo el gobierno anterior, y eso no cambia".

Por otra parte, en el círculo íntimo del ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien construye "Consenso 19" para su candidatura presidencial, se analizó que la fórmula “afecta en principio a Macri y a su estrategia inicial, porque no puede competir contra un operador”.

Y, continuaron: “Eso nos pone en competencia a nosotros porque Alberto es un desconocido y también porque los que tomaban como opción a Cristina para sacar a Macri por el modelo económico se van a la tercera vía y solo dejará al núcleo duro de Cristina; por lo que este nuevo panorama puede arrojar una baja en la intención de votos”.

También el gobernador de Salta y precandidato a presidente por Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey, consideró que la fórmula presidencial K “es parte del pasado” y confirmó que continuará con su postulación presidencial en el espacio del peronismo no kirchnerista.

Ante el silencio del flamante gobernador reelecto cordobés Juan Schiaretti, uno de los que habló fue el ex presidente Eduardo Duhalde, quien lanzó: “Fue un grave error" la decisión Cristina Fernández.

En tanto, el presidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, saludó: “Felicitamos a Alberto Fernández y nos ponemos a su disposición para convocar a todos los sectores del campo nacional y popular y consolidar así un gran frente electoral que le devuelva la esperanza y la alegría a nuestro pueblo”.

Luego, el presidente del PJ porteño, Víctor Santa María, dijo que “Alberto Fernández ha sido siempre un hombre que colocó como prioridad los valores de la unidad y el diálogo para construir una Argentina más justa”.

A su turno, uno de los sindicalistas peronistas que conduce la CGT, Héctor Daer, felicitó la candidatura "camino hacia la gran unidad del peronismo, convocando a todos” mientras que el dirigente del Movimiento Evita, Fernando Navarro señaló: “Gracias compañera por este gesto de grandeza. Vamos a reconstruir todos unidos nuestra patria”.