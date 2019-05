Gisela Lezcano, una joven candidata a senadora que supera todos los obstáculos

Gisela Lezcano es candidata a senadora por el frente Alternativa Federal, tiene 32 años y padece parálisis cerebral. Es contadora egresada de la Universidad Nacional del Nordeste.

Anticipa sus deseos de cara a las elecciones del 2 de junio, “ser senadora con un rol legislativo-ejecutivo”. Es decir legislar, pero atender la demanda de la población como lo hace desde hace años.

Gisela fue delegada barrial y actualmente trabaja en el Concejo Deliberante.

“Hay que entender que se debe facilitar el acceso a todos no sólo en las dependencias públicas, que muchas no tienen aún rampas. Pero la situación es más grave en los barrios, es casi imposible transitar por las calles en sillas de ruedas”, explica.

“Yo no me considero una discapacitada. Es cierto que no me puedo mover. Pero puedo hacer de todo. Me recibí de contadora. Milité en la Universidad y logré presidir el Centro de Estudiantes”, detalla.

Esa militancia en los claustros estudiantiles, le permitió grabarse a fuego el objetivo de quienes alcanzan un cargo: “servir”.

“En la facultad fue puro servicio. Había que darle al estudiante cosas que no tenía. Era gestiones a cada momento”.

Ese mismo ímpetu, es el que Gisela imprime a su servicio.

“Nosotros desde Alternativa Federal lanzamos las escuelas de oficio, que muchos copiaron”.

“Es increíble como la gente está dispuesta a ayudar al otro. Se acercan porque no tuvieron oportunidad en otros lados o desencantados de otros espacios. Hoy tenemos más de 10.000 personas trabajando con nosotros”.

En lo que refiere al esquema de trabajo que llevan adelante, Gisela menciona que trabajan con tres ejes: Corrientes más segura; Corrientes más ordenada y planificada; y Corrientes más oportunidad.

La joven candidata supera obstáculos desde hace 32 años.

“Padezco una parálisis cerebral porque mi madre tuvo un pico de presión y la gente del Hospital la envió a caminar. Me faltó oxigeno, por un Estado ausente. Eso es lo que hay que cambiar. Se debe lograr un Estado más comprometido, para que estás cosas no pasen”, peroró.