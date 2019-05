Se negó a declarar Juan José Navarro Cádiz, el presunto tirador de Congreso

Juan José Navarro Cádiz, acusado de ser quien disparó y asesinó al diputado Héctor Olivares y a su asesor Miguel Yadón a metros del Congreso, se negó a declarar hoy ante el juez Mariano Iturralde y la fiscal Estela Andrade, tras llegar anoche al país extraditado desde Uruguay, informaron esta mañana fuentes judiciales.

El acusado de disparar y asesinar a Olivares y Yadón el 9 de mayo último, llegó anoche al país extraditado desde Uruguay, mientras que los investigadores del doble crimen detuvieron a otro integrante de la comunidad gitana que se convirtió en el séptimo sospechoso apresado en el marco de la causa, quien también se negó a declarar.

Según se pudo saber hoy, Cádiz, tras negarse a declarar ante el juez Iturralde y la fiscal Andrade, cerca de las 2.30 de esta madrugada, quedó alojado de manera provisoria en la alcaidía del Palacio de Tribunales.

Una vez arribado al país, el joven de 25 años fue trasladado al Departamento Central de Policía situado en avenida Belgrano 1547 de la Capital Federal, donde se le realizaron trámites administrativos propios de la extradición, y después fue llevado a Tribunales para presentarse ante Iturralde y la fiscal Andrade, ante quienes se nego a declarar.

Navarro Cádiz es señalado en la causa como quien empuñó la pistola calibre 40 con la que fueron asesinados Olivares y Yadón cuando realizaban una caminata matutina por la Plaza del Congreso y la prueba más relevante en su contra es que en su casa se halló el arma homicida.

Los disparos se efectuaron desde un Volkswagen Vento gris propiedad de Juan Jesús "Mohamed" Fernández (42), primo de Navarro Cádiz y también detenido en la causa, y ambos quedaron filmados por las cámaras de la zona del Congreso que registraron el ataque.

"Mohamed" declaró ante la Justicia que conducía el auto, pero que su primo no tenía planificado el ataque ni conocía a las víctimas, sino que disparó porque esa madrugada estaba muy afectado por "problemas matrimoniales" y previamente ambos habían tomado mucho alcohol.

Al ver lo sucedido, Fernández echó del auto a su primo, pero más tarde volvió a encontrarse con él y con otros familiares, con quienes se dirigieron en Escobar y, desde allí, huyeron por separado rumbo a Uruguay, hacia donde Navarro Cádiz cruzó el viernes 10 a la madrugada y fue detenido poco después en la ciudad de Paysandú, frente a la entrerriana Colón.

La Justicia procura establecer ahora si también estaba en el auto el padre de Navarro Cádiz, Miguel, detenido junto a Fernández en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay.

En tanto, en el marco de la causa fue detenido el jueves a la noche en la zona de Congreso Castro Iglesias Montoya (58), alias "El Brasilero", el séptimo acusado y también perteneciente a la comunidad gitana, y fue conducido a la División Homicidios de la PFA.

Al ser indagado ayer a la tarde, Montoya admitió haber estado con el grupo bebiendo y si bien negó haber presenciado el momento del ataque, lo que no pudo explicar es qué hizo entre las 5 y las 6.50 (Yadón y Olivares fueron atacados a las 6.51) porque dijo que no lo recordaba.