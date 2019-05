Alberto Fernández: "Ni yo soy Cámpora ni Cristina es Perón"

“Ni yo soy (Héctor) Cámpora y Cristina es (Juan Domingo) Perón Ni Cristina. Además ella lo sabe porque un día renuncié y estuve diez años confrontando políticamente”, sostuvo Fernández en una entrevista que publica hoy el diario Página/12.

De esta forma, Fernández salió a responder a quienes pretenden establecer un paragón histórico entre Cámpora, candidato ganador del Frejuli en las elecciones del 11 de marzo de 1973, y Perón, el líder del justicialismo que, tras 18 años de proscripción del movimiento que fundó propuso a este dirigente para una Presidencia que se extendió por 73 días.

“Lo que a muchos les cuesta entender es que dos personas que se aprecian y se valoran y se respetan un día pueden encontrar un punto de acuerdo para trabajar juntos como lo hicieron antes. Que Cristina me acompañe a mí me da mucha fuerza”, aseguró el precandidato.

Fernández reconoció que la decisión lo tomó “por sorpresa”, y calificó la opción de la actual senadora nacional como un “hecho generoso”.

El ex funcionario kirchnerista repasó su relación personal con la ex jefa de Estado y contó que estuvieron distanciados desde 2008, cuando dejó la jefatura de Gabinete, y que “el reencuentro” entre ambos se produjo en diciembre de 2017.

“Pasaron nueve años sin vernos, casi 10, ese tiempo hizo que el reencuentro haya sido un reencuentro donde recuperamos la amistad que habíamos tenido, el afecto, donde saldamos todo lo que nos cuestionamos, lo que nos permite trabajar con mucha confianza el uno con el otro. Me emocionó mucho, mucho, el ofrecimiento de Cristina”, aseveró.

El dirigente peronista aseguró que le da “una inmensa tranquilidad” que Cristina esté en la fórmula junto a él porque la ex mandataria “es el centro de la política”.

En otro sentido aseguró que le parece “legítimo” que Daniel Scioli mantuviera su precandidatura y se sorprendió de que el ex presidente Eduardo Duhalde haya comparado su postulación con “la quema del cajón” por parte de Herminio Iglesias en la campaña electoral de 1983.

En cuanto a Sergio Massa aseguró tener una buena relación y espera que el fundador del Frente Renovador pueda competir en una PASO contra la fórmula que encabeza, al tiempo que anunció que espera hablar con el ex intendente de Tigre en el día de hoy.

Por último, estimó que la pelea electoral será con el presidente Mauricio Macri, al apuntar si el actual mandatario “no es candidato, quien lo suceda va a tener que explicarle a todos el fracaso de su gestión”.