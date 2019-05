Entre marcas conocidas y Precios Esenciales, los consumidores buscan lo más económico

Ante una inflación que durante el primer cuatrimestre acumuló una suba del 16,5%, el constante incremento de los importes de góndolas inevitablemente modificaron algunos hábitos de compra. Sobre todo en el rubro alimentos se afinaron las tácticas de ahorro, ya que, a pesar de los múltiples anuncios del programa “Precios Esenciales”, los consumidores aseguran que cada vez que pisan un supermercado asumen la tarea de comprar sólo lo más económico.

Así lo expresaron algunos ciudadanos que fueron consultados por El Litoral, en el marco de una breve encuesta que se realizó a personas que hacían sus compras en el microcentro. Todos los entrevistados coincidieron en afirmar que periódicamente notan remarcaciones en los supermercados que frecuentan. “Vi que aumentaron muchos productos, sobre todo artículos de limpieza y lácteos. En un negocio mayorista me dijeron que a la tarde (de ayer) cuando reinicien las computadoras modificarán los precios”, expresó Claudia Alegre mientras caminaba por Junín.

Un dato llamativo es que al ser consultados por los productos incluidos en la lista de “Precios Esenciales”, algunos admitieron que desconocían el programa y la gran mayoría afirmó que sólo se guía por los importes más económicos.

“Hasta ahora no vi precios esenciales, desconozco. Lo que sí busco son las promociones, por esta crisis hay que caminar más. La mayoría de las veces compro lo más barato de cada supermercado”, explicó Josué Aguirre a este medio. En esa misma línea, la jubilada Carmen Strobel dijo: “Siempre busco economizar, si es de Precios Cuidados o Esenciales la verdad que no lo sé, yo compro lo que cuesta menos. Desde hace mucho tiempo que hago eso, no sólo ahora por la crisis, en general no tengo problemas de comprar marcas desconocidas para ahorrar”.

Marcas

La crisis económica repercutió en el costo de vida de las familias, al punto que las primeras marcas empezaron a verse como un lujo, por lo que antes de comprar se analizan costos, y además muchas de las personas consultadas por este medio se mostraron indiferentes ante el programa Precios Cuidados, sobre todo aquellas que buscan cubrir las necesidades básicas para llenar la alacena.

“Vi pocos Precios Esenciales en las góndolas y por lo general son marcas desconocidas. En mi caso prefiero buscar ofertas, porque la plata no alcanza para nada, la situación está cada vez peor”, afirmó Javier. En este sentido, María Romero enunció: “No miré los Precios Esenciales. Por lo general busco lo menos costoso. Antes primaban las marcas pero ahora, mientras se pueda comprar para comer y tenga buena pinta el packaging, compro”.

Del mismo modo, Iliana comentó: “En general sólo hago cálculos para que me alcance la plata. A veces dejamos de lado la calidad por cubrir la necesidad”. Desde su experiencia, Carola sugirió: “Creo que lo más importante es observar siempre los precios de varias marcas, no quedarse con las supuestas ofertas sino realizar comparaciones. Yo compro poco y barato”.

El congelamiento de algunos productos a través de Precios Esenciales (incluidos al plan Precios Cuidados), sólo rige en tres supermercados de la ciudad y por ese motivo varios de los consultados aseguraron que hasta la fecha no hicieron uso del programa nacional. Alicia comentó al respecto: “Tengo una dificultad para caminar, así que únicamente compro en un mercado grande que tengo cerca de casa y ahora me guío por los precios. Antes era fiel a ciertas marcas, pero los costos de vida subieron mucho y hay que dejar de lado algunos lujos”.

Entre aquellas personas que hicieron uso de los Precios Esenciales se encuentra Raquel Mora, quien dijo: “Para los que contamos cada centavo al hacer una compra es un programa muy útil. Ahora, por la situación económica estamos empezando a buscar otras marcas”.

En general, la mayoría opta por recorrer varios negocios hasta que consiguen el importe “ideal” para su bolsillo. Las promesas de congelamiento de los Precios Esenciales tienen una buena percepción pero en la práctica aseguran que no siempre son los productos más económicos.