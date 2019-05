Guaidó convoca a paros escalonados contra Maduro

El jefe del Parlamento y autoproclamado presidente encargado anunció ayer que a partir de hoy se iniciarán paros escalonados en la administración pública hasta lograr que todos los sectores se sumen a la huelga general en el país.

“Mañana vamos a acompañar la propuesta que nos hicieron los trabajadores de paros escalonados, hasta lograr la huelga general”, advirtió en un acto de la oposición, al conmemorarse el Día del Trabajador. “Venezuela va a cambiar”, dijo a la multitud. Además, admitió: “Está claro que las Fuerzas Armadas nos escuchan, pero ayer no fueron suficientes”.

El mandatario interino ha reclamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) “que se manifieste conjuntamente”, insistiendo en que “aquí no se está pidiendo un enfrentamiento entre hermanos, sino que se pongan del lado del pueblo venezolano”.

Por su parte, Nicolás Maduro reapareció ayer durante un masivo acto por el Día del Trabajador y apuntó contra la oposición venezolana que lidera Juan Guaidó y el gobierno de Estados Unidos por considerar que quieren “una guerra civil” en el país.

“La oposición y el imperialismo quiere llevarnos a una guerra civil. Si yo hubiese mandado tanques y tanquetas a enfrentar a ese grupo ayer, ¿qué hubiera pasado? Una masacre entre venezolanos. Y en Washington hubieran celebrado y hubieran mandado una intervención militar para ocupar la patria de Simón Bolívar”, lanzó Maduro desde el palacio de Miraflores.

Personificó en John Bolton, el funcionario de seguridad nacional de Donald Trump, como el ideólogo de un intento de golpe de Estado, y aseguró que los responsables del fallido alzamiento son buscados por la Justicia e irán a la cárcel.

“El imperialismo no pudo contra nuestro comandante Chávez. Y lo digo hoy: no han podido ni podrán con nosotros en ninguna circunstancia. No entienden la rebeldía que llevamos dentro y la voluntad de defender la independencia nacional”, insistió maduro.

Fue enfático al señalar que tiene el panorama “mucho más claro de la conspiración y el golpe que derrotamos ayer. Intentaron imponer la traición de un puñado. Un puñado que fue captado por la derecha golpista. Están huyendo entre embajada y embajada. La Justicia los está buscando”, precisó.

Y se refirió en tono muy crítico a Leopoldo López, el otro líder de la oposición que fue liberado en el martes y que pasó por las embajadas de Chile y España en Caracas. “Lo que les quedó fue retirarse, huir (en referencia a Leopoldo López). Y ellos traicionando a la misma gente que movilizaron”, agregó.

Mujica

Por su lado, el ex presidente uruguayo José “Pepe” Mujica deslizó en Montevideo una respuesta de claro apoyo al operativo de represión que llevan adelante las fuerzas armadas venezolanas, señalando, cuando le preguntaron sobre las imágenes de las vehículos militares chavistas arrollando a manifestantes, que lo que había que hacer era “no ponerse adelante de esas tanquetas”.

La respuesta del referente de la izquierda uruguaya sonó irónica en primera instancia, incluso por la forma en que miró al periodista que le hacía preguntas, pero a continuación se puso claramente del lado del gobierno de Nicolás Maduro, responsabilizando a los manifestantes del golpismo liderado por Guaidó.