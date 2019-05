Maduro dijo que "llegó la hora de combatir"

"Ha llegado la hora de combatir y dar el ejemplo al mundo y decir que en Venezuela hay una FAN (Fuerza Armada Nacional) consecuente, leal y cohesionada, derrotando intentonas golpistas de traidores que se venden a Washington", señaló el mandatario, quien le pidió a los oficiales "desarmar a cualquier traidor y golpista".

Vestido con ropas militares y rodeado de autoridades militares y soldados anunció para hoy una "Marcha Militar junto a los siempre dignos y leales oficiales de nuestras fuerzas armadas".

"Ayer estuve junto al pueblo en las calles", indicó Maduro en su discurso, y añadió que había presenciado una "monumental movilización de la dignidad popular".

La ceremonia fue transmitida en directo por la red social Twitter.

En ella, aseguró que durante la "escaramuza golpista" llevada a cabo por "traidores" hace dos días los rebeldes "sacaron las ametralladoras; no para defender la patria, sino para apuntarlas contra los militares venezolanos y contra el pueblo".

También aseguró que "el 80% de los oficiales y soldados presentes (en los sucesos del 30 de abril) los dejaron solos, se retiraron", porque "se dieron cuenta que los habían engañado".

"De lo malo salió algo bueno: la lealtad, en pleno combate, no tuvieron miedo de decirle 'no' a los traidores, 'no' a los golpistas", agregó.

Por su parte, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, expresó que "nos pretenden comprar como si fuéramos mercancía, mercenarios. Pretenden romper con el honor militar que es lo más sagrado".

"No lo lograrán!!", concluyó.