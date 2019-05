Con la declaración de tres testigos, comienza el juicio a un par de ex funcionarios

Para la primera jornada del juicio contra los ex funcionarios de Goya, Gerardo Bassi (intendente) y Pedro Raimundi (secretario de Hacienda), está previsto que declaren tres testigos. Precisamente, uno de ellos es quien realizó la denuncia, en base a la cual se inició la causa por presunto incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.

En el Tribunal Oral Penal de Goya, a partir de hoy y hasta el jueves, se desarrollarán las audiencias para determinar si Bassi y Raimundi incumplieron o no con la legislación vigente cuando efectivizaron abonos para compensar las maquinarias que el Ejército les proveyó para ejecutar las obras destinadas a mitigar los efectos de la emergencia hídrica que se registró en la ciudad.

Tal como se informó en la edición de ayer, desde la defensa de uno de los ex funcionarios expresaron a El Litoral que: “La acusación se basa en que presuntamente al realizar los pagos no se respetaron los topes que fija la Ley de Administración Financiera para la contratación directa. Pero esto no es así, porque en realidad lo que abonó la Comuna fue para financiar obras públicas. Y para este tipo de casos, los topes fijados por la legislación son superiores”.

En este sentido, también hicieron hincapié en que supuestamente “los convenios y los respectivos pagos no afectaron a la administración municipal y a la población”.

En tanto, anoche, Bassi emitió un comunicado en el cual además de ratificar que no cometieron ninguna irregularidad, remarcó: “Que la gente me conoce, siempre me ajusté a derecho y confío en la Justicia”.