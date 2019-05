Creció la venta on line de alimentos y bebidas, en medio de las remarcaciones

El Hot Sale, uno de los eventos de ofertas por internet más importantes del país, culminó con un crecimiento del 35% en las ventas de acuerdo a los datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace).

El porcentaje sorprende, por un lado dado que mientras bajan las ventas en el comercio tradicional, las tiendas electrónicas parecen ganar mayor popularidad. Otro dato llamativo es que el rubro “Alimentos y bebidas” lidera el ranking de las categorías que más vendieron en unidades.

Desde el sector destacan que esta tendencia se vio favorecida por los múltiples descuentos y promociones que se ofrecieron con la posibilidad de retiro directo desde la sucursal.

Al respecto, el director ejecutivo de la Cace, Diego Urfeig, expresó a El Litoral: “La diversificación de las categorías en los eventos del Hot Sale se fue profundizando en los últimos años. Antes se centraba en viajes y tecnología, pero este año crecieron los rubros de muebles, alimentos y cosméticos”.

En relación a los alimentos, destacó que el impulso del comercio on line de alimentos pudo haberse visto favorecido por las ofertas y los descuentos en órdenes de compra. No es para menos, ya que en los últimos meses varios productos tuvieron subas de hasta un 30%, las remarcaciones no se detuvieron pese a los programas de Precios Cuidados y en este escenario los consumidores buscan alternativas para ahorrar.