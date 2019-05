Vuelos: para julio, viajar a Buenos Aires cuesta entre $3.000 y $4.000 ida y vuelta

A poco menos de dos meses de las vacaciones de invierno, los precios de vuelos que se consiguen para esas fechas son variables, dependiendo además del día y el momento de la consulta o compra.

Más allá de las promociones de la low cost, Aerolíneas Argentinas ofrece también servicios en los que se puede abonar por separado valijas y otras cuestiones, compitiendo así con sus precios.

De esta manera, vuelos ida y vuelta a Buenos Aires para julio en Aerolíneas Argentinas pueden conseguirse desde $3.000, con los adicionales incluidos. En caso de no pagar las valijas, el costo baja a casi la mitad.

En tanto, aunque con constantes variaciones, Flybondi tiene boletos que cuestan ida y vuelta alrededor de $4.000. En caso de no abonar adicionales, la diferencia sí es a favor de la empresa low cost, aunque por un escaso monto de dinero.

Por el momento, faltando todavía casi dos meses para el receso invernal, no existen complicaciones de disponibilidad, aunque los precios van aumentando a medida que se acercan las vacaciones, donde la demanda aumenta considerablemente.

Atentos a esta situación, Aerolíneas Argentinas reforzará sus servicios, entre ellos el que incluye a Corrientes, manteniendo las frecuencias semanales, pero ampliando la cantidad de plazas para responder a una mayor demanda.