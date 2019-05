Denuncian a una empresa constructora de casas prefabricadas por presuntas estafas

Más de cien familias de todo el país que soñaban con la casa propia, viven una pesadilla tras asegurar que fueron estafadas por una empresa cordobesa. Personas que dejaron todos sus ahorros en manos de varias firmas que estarían a nombre de un solo titular y que promete la construcción de casas en un plazo de tres meses.

“New Level” es uno de los nombres que utiliza la empresa radicada en la provincia de Córdoba que promete a familias enteras con la ilusión de la casa propia. Es el caso de una familia correntina que confió sus ahorros a la mencionada compañía. El acuerdo, firmado ante escribano público en agosto de 2019, consistía en la compraventa y construcción de una “vivienda tipo minimalista ‘Confort’ de 48 metros cuadrados”.

Una de las personas damnificadas de Corrientes dialogó con ellitoral.com.ar y relató cómo se produjo esta estafa: “El año pasado, en julio, buscando fabricantes de casas, encontramos a esta empresa y nos contactamos con ellos. A partir de este contacto todos los días nos llamaban y nos mandaban audios contándonos cómo es la empresa, las bonificaciones, entre otras cosas. Luego, cuando decidimos firmar, nos pidieron que ‘congelemos’ el precio, pagando una seña. La misma era de $26.500 y les mandamos los comprobantes”.

“El acuerdo inicial era el pago del 60% de la casa, y el resto se pagaría cuando venían a traer todos los materiales. Después del pago de la seña, nos avisaron que nos pagaban pasajes para ir a Córdoba a conocer la empresa y firmar el contrato”, expresó.

Agregó que “esto fue un mes después del depósito. Es así que en agosto fui y conocí la empresa, donde tenían un modelo de casa que me mostraron.” El contrato aclara que la construcción se realizaría en tres etapas (cuadrilla de húmedo para hacer la plataforma, la cuadrilla de seco para instalar la casa y la última cuadrilla era la que se encargaba de poner los artefactos del baño y los cerámicos).

La damnificada, cuya identidad se reserva, dijo que cuando viajó de regreso a Corrientes, “a partir de la firma del contrato, nunca más llamaron.”

“A los 20 días de la firma del contrato tenía que venir la primer cuadrilla y no vinieron, me comunicaba permanentemente y me decían que estaban atrasados y así fueron todos los meses hasta enero de este año que no se comunicaron nunca más y decidí iniciar acciones legales”, expresó la damnificada.

La empresa, por su parte, no brindó soluciones a los reclamos y tampoco respondió el pedido de rescisión del contrato, que garantizaría a la víctima que se le reintegre los montos depositados hasta el momento.

Otro de los testimonios a los que pudo acceder ellitoral.com.ar afirma que la modalidad de la estafa es la misma que se mencionaba. El pedido de una seña del 10% del precio total de la casa, y un pago para completar el 60% del valor. A partir del segundo pago dejan de comunicarse y se justifican alegando demoras, inflación, inestabilidad del dólar que hace que cambie el precio de los materiales, entre otras excusas.

Esto ocurrió desde mayo del 2018, que una vez depositados los montos acordados, prolongaron las supuestas visitas de las cuadrillas, a lo que esta persona comentó: “Hasta el día de hoy no tenemos noticias. Actualmente ya consultamos con un abogado para iniciar una demanda. Tenemos 3 hijos y estamos viviendo en un quincho de 6x3.5 nuestros hijos duermen en el piso, armamos y desarmamos sus camas. Tenemos testigos y más personas en la misma situación que nosotros”.

Carol, otra de las víctimas de la empresa, radicada en la ciudad de Córdoba, comentó que luego de ser estafada en septiembre de 2018, se encuentra en un grupo de Whatsapp con más de 40 familias de todo el país que fueron afectadas, pero "tengo conocimiento de que son más de 150 personas que firmaron el contrato y que muchas de ellas se encuentran a la espera de una respuesta".

Contó que la mayoría de las familias realizó denuncias en Defensa al Consumidor, y envíos de cartas documentos para rescindir el contrato y solicitar el reintegro del dinero. Ninguna obtuvo respuestas.

Las familias que fueron víctimas, luego de contarse sus experiencias, concluyeron que la empresa adoptaría al menos cuatro nombres diferentes y que están a cargo del mismo titular.

Por su parte, representantes de la empresa respondieron vía mensajes de texto a muchas de las familias a las que no les construyeron las casas. “Esta semana y hoy pasamos momentos muy difíciles a causa de los escraches, nuestro viajante no logró cobrar ninguno de los contratos que había programado. De esta forma no vamos a poder avanzar, si no vendemos no vamos a poder salir adelante, si no vendemos la estructura flaquea”.

Un grupo de personas inició una demanda penal colectiva ante la falta de respuestas "contra una mafia organizada en Córdoba que estafó a más de 150 familias en todo el país y sigue haciéndolo con total impunidad. Somos un grupo de damnificados por las empresas New Level, CRN, Megalux y Córdoba Dúplex todas marcas inventadas por una sociedad ilícita, que se dedica a la venta de casas prefabricadas", afirman en un comunicado.

Además sostienen: "Somos víctimas de estafas, amenazas y extorsión por parte de esta gente que se robó los ahorros de todos. Tenemos pruebas, contratos demandas civiles y penales y muchas denuncias a defensa del consumidor".

Carol dijo que “la empresa tiene un modus operandi para engañar a personas de bajos recursos que luego no pueden acceder a un patrocinio jurídico, ya que todas las familias entregaron sus ahorros y no tienen dinero para iniciar una demanda”.

Cabe destacar, que se hicieron múltiplesdenuncias públicasenmedios de comunicaciónde varias ciudades del país. También se conformaron páginas en lasredes socialespara alertar a la ciudadanía de estas maniobras, como es el caso de la fanpage Nuestra experiencia con New Level Constructora.