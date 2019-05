Para Pichetto, Cristina no se bajó y "la centralidad está en su candidatura"

El jefe de los senadores del peronismo, Miguel Ángel Pichetto, dijo hoy que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner "no se bajó" de sus aspiraciones de poder de cara a la renovación presidencial de octubre próximo y alertó que se trata de "los mismos métodos" que ha utilizado en otras candidaturas de su espacio.

"Es el mismo método que utilizó cuando designó a (Amado) Boudou o a (Carlos) Zannini, ella no se bajó, sigue siendo el poder y la centralidad está en su candidatura", sostuvo el senador nacional de Argentina Federal en diálogo con radio Mitre.

Pichetto también destacó sobre la necesidad de definir candidaturas en el peronismo alternativo que integran el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti; su par de Salta, Juan Urtubey; y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, para que "no se diluya" la construcción de ese espacio.

"El programa lo tenemos: de centro, moderado, que tiene mucho que ver con el pensamiento y la visión de (Roberto) Lavagna y lo que creemos nosotros", sostuvo.

Sobre el anuncio de Cristina Fernández respecto a la fórmula que integrará con Alberto Fernández como candidato a presidente y ella como vicepresidente, Pichetto indicó que se trata de "una jugada dirigida a buscar el centro" y que "difícilmente lo logre".

"La figura central es ella, es un caso atípico: un vicepresidente más potente, con mayor potencia electoral y mayores votos", resumió.