Hablé con Cristina y está bien, dijo Alberto Fernández al regresar de Santa Cruz

Alberto Fernández dijo que "siempre hablo con Cristina (Kirchner); hablé ayer y hablé hoy, se encuentra bien", al arribar al Aeroparque metropolitano procedente de Santa Cruz.

El dirigente también aseguró qué "la gente está contenta" tras el anuncio de la fórmula que encabezará con vistas a los comicios de octubre, y que la senadora secundará como precandidata vicepresidenta, y celebró "darle esperanzas a la gente", luego de sacarse varias selfies con varias personas en el puerto aéreo.

"Les pido ahora que me dejen ser un hombre normal, me voy a comer con un amigo que me está esperando", confío en su arribo, con lo que despejó las especulaciones respecto de que iría a los tribunales federales de Comodoro Py, donde la ex presidenta comparece en la primera audiencia del jucio oral por corrupción en la obra pública en Santa Cruz.

"Soy testigo en la causa, no puedo ir al tribunal", explicó el candidato a los periodistas.

El ex jefe de gabinete kirchnerista hizo declaraciones al arribar a la Ciudad de Buenos Aires proveniente de Río Gallegos, donde participó de su primer acto de campaña junto a la gobernadora Alicia Kirchner.

Fernández se dirigió a almorzar con el titular del gremio Suterh, Víctor Santa María.

Cuando le preguntaron qué opinaba sobre las declaraciones del ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, respecto de que podría renunciar en favor de Cristina Kirchner si eventualmente fuera elegido presidente, Fernández respondió: "De ninguna manera, que Finocchiaro se dedique a gobernar".