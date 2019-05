Extendieron plazos para el concurso de cargos

La Asociación de Obreros y Empleados municipales (Aoem) consiguió ayer una respuesta favorable al pedido de extender el plazo de presentación de documentación para el personal interesado en participar del concurso para cubrir cargos en la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial.

Los referentes del gremio municipal presentaron un petitorio al Departamento Ejecutivo comunal, donde advertían que el tiempo dispuesto para presentarse al concurso de antecedentes no era suficiente. Plazo que comenzará este jueves 23 y que en principio iba a extenderse hasta dentro de dos semanas (6 de junio), sin embargo, de acuerdo a una comunicación informal que mantuvieron los gremialistas con funcionarios municipales hoy se va a firmar la resolución que extiende el período hasta el 22 de junio.

“Fue un pedido que nos hicieron llegar los compañeros del área de Tránsito, que nos expresaron que el tiempo no era suficiente para realizar los exámenes psicofísicos solicitados”, comentó a El Litoral el secretario gremial de la Aoem, Walter Gómez, además de señalar que el principal inconveniente que enfrentaban era tener que sacar turnos que eran para dentro de una semana, como mínimo. Se trata de un proceso que no se daba hace al menos cinco años, y era un viejo anhelo de los trabajadores municipales. Se hará para 40 cargos directivos de esta repartición y está previsto avanzar luego en las otras áreas municipales.

Desde la Subsecretaría de Modernización explicaron que los agentes de Tránsito y Seguridad Vial interesados en participar del concurso deberán acudir a la Dirección de Desempeño y Potencial (9 de Julio 1241). Deberán hacerlo en el plazo antes mencionado en horario corrido de 7.30 a 18.

Desde el gremio municipal expresaron su beneplácito por este paso dado por la gestión liderada por Eduardo Tassano, sin embargo, reiteran que siguen a la expectativa de que se pueda reanudar cuanto antes la mesa paritaria para tratar las otras mejoras pendientes. Entre ellas figura la modalidad que se adaptará para el pase a contrato de los Neike y para el pase a planta permanente de los contratados; y también las paritarias sectoriales que vienen postergadas hace varios meses, y donde tienen que evaluarse posibles mejoras específicas para las distintas áreas (mejoras en las condiciones laborales e incremento de adicionales).