El técnico de San Martín analizó la derrota ante Regatas

El entrenador principal de San Martín de Corrientes habló tras el cuarto juego de la serie ante Regatas, por la primera instancia de playoffs de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

En zona mixta, el cordobés Sebastián González realizó un análisis a pocos minutos del último juego de la temporada para el equipo “rojinegro”.

“Estuvimos arriba por cuatro puntos en dos oportunidades, erramos algunos tiros libres pero no hay que quedarse en nada puntual. Uno nunca elige perder pero si es perder así duele un poco menos porque sé que dejaron todo lo que había, los jugadores se gastaron todo lo que podían en la cancha. Estamos muy tristes pero esto es así”, sostuvo el coach.

Y destacó que “la diferencia estuvo en los tiros difíciles que tomaron a lo último, ellos fueron más certeros. Hubo dos o tres tiros de Smith con la defensa adelante y un triple con tablero, entonces no hay algo general. Hicimos muchas cosas bien, muchas mal. No veo algo puntual en que nos pudieron superar, lo reconozco pero cayó del lado de ellos”.

Además, “Seba” González mostró una autocrítica en el balance rápido que realizó en zona mixta: “No cumplimos ninguno de nuestros objetivos. Hoy hemos jugado un buen juego pero en el Súper 20 queríamos pasar la primera fase y no pudimos; en Liga de las Américas tampoco cumplimos; queríamos llegar entre los 8 y no lo pudimos hacer”.

Y agregó: “me ha tocado estar en seis temporadas en San Martín, en cinco tuvimos podio y hoy no cumplimos ninguno de nuestros objetivos como equipo entonces, para mí en los resultados se toma como un fracaso; después, en rendimiento, en trabajo de equipo y cosas que tuvimos que hacer, hay que hacer tipos de análisis un poquito más grande que no solamente los jugadores lo tiene que hacer, pero hoy deportivamente no cumplimos ninguno entonces, en los resultados es un fracaso”.

Para cerrar, el entrenador que ya finalizó su contrato con la entidad, dijo: “Felicito a Regatas, a su entrenador Lucas Victoriano. Me parece que, en menos un partido que ellos fueron claros, hubo tres partidos muy parejos que podrían haber sido para cualquiera. Se quedaron ellos con tres suplementarios en esos partidos, así que nosotros de luchar, de venir de abajo y de entrega lo tuvimos; ellos el cierre de Smith que le salieron todas, incluso una que entra por tablero. Hubo mucho trabajo de su parte y nosotros tenemos que aprender de esto, sacar lo que se pueda para corregir y aprender y así pensar en el próximo desafío”.