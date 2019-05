Por una erosión, interrumpieron el paso en la RN 12 y hoy definirían cuándo se reabriría

Desde Vialidad Nacional informaron ayer que, a partir de las 19.30, se interrumpió el tránsito en la Ruta 12 y fijaron desvíos (ver imágenes). Una medida que adoptaron debido a que en el kilómetro 1127 detectaron una erosión en la fundación de una alcantarilla. Esto sería como consecuencia del gran caudal de agua que escurre por el citado conducto. Hoy definirían cuándo se rehabilitará la circulación por la zona.

Varias personas que estaban circulando ayer por la citada carretera se comunicaron con este diario para saber detalles de lo sucedido. “Sabía que llovió mucho por la zona pero no que era tan grave. Ya es de noche y me acabo de enterar en la ruta que tengo que desviar”; planteó el conductor de un camión que expresó su malestar “porque nosotros tenemos horarios y recorridos establecidos con anterioridad”. En ese sentido se expresaron otros lectores que dijeron estar viajando por cuestiones laborales.

En diálogo con El Litoral, el jefe del Distrito 10 de Vialidad Nacional, Carlos Londra, expresó que “el problema fue detectado en horas de la tarde (ayer) y el avance de la erosión fue muy rápido, por lo que decidimos interrumpir el tránsito. Todavía no podemos determinar la magnitud del daño”. No obstante, aclaró que hoy haremos la evaluación y de acuerdo a lo que determinen los técnicos veremos si se instala un puente Bailey o si realizamos otro tipo de arreglo. Pero por lo que pudimos determinar a priori todo indica que puede desmoronarse ese tramo”. En caso de confirmarse esa hipótesis, Londra estimó que no demandaría mucho tiempo la instalación del Bailey ya que en la zona hay uno disponible.

Desvíos

De acuerdo a lo expresado a Radio Dos por la gerenta regional NEA de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter, el tránsito liviano tiene que tomar como ruta alternativa la Provincial 5 y el pesado, por la Nacional 118 (ver imágenes).

Asimismo destacó que el peaje en la zona afectada se pagará una sola vez. Aquellos que circulen, por ejemplo, de Corrientes a Posadas, sólo lo abonarían en Riachuelo y quedarían exceptuados en la casilla de Ituzaingó”.