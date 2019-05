Informan cortes de tránsito y desvíos por el desfile del 25 de mayo

CORTES DE TRÁNSITO Y DESVÍOS POR EL DESFILE DEL 25 DE MAYO

A partir de la medianoche de hoy -VIERNES 24- estará absolutamente prohibida la circulación vehicular por avenida Costanera, entre 25 de Mayo y Padre Borgatti.

Mientras dure el desfile, no se podrá circular por avenida 3 de Abril entre Padre Borgatti y Costanera; y por avenida Costanera hasta Lavalle.

Además, desde las 6 horas, habrá cortes en el tránsito en las siguientes esquinas:

• Padre Borgatti y Ferré;

• Costanera y Padre Borgatti;

• San Luis y Costanera;

• San Luis y 25 de Mayo;

• Tucumán y Pellegrini;

• Tucumán y 25 de Mayo;

• Buenos Aires y Pellegrini;

• La Rioja y 25 de Mayo;

• La Rioja y Quintana;

• y La Rioja y Costanera

En tanto, desde las 7, habrá desvíos en el tránsito en:

• Yrigoyen y Costanera;

• Yrigoyen y Padre Borgatti;

• Don Bosco y Junín;

• Junín y Pago Largo;

• Junín y Chaco

DESVIOS DE COLECTIVOS PARA EL 25 DE MAYO

102 A/B: La Rioja, Carlos Pellegrini, Salta a su recorrido habitual

102 C: La Rioja, 9 de Julio a su recorrido habitual

103 A/B: España, Carlos Pellegrini, Salta a su recorrido habitual

104 A/C/D: La Rioja, 9 de Julio, Mendoza, Costanera a su recorrido

104B: sin modificación de recorrido

105 A/B: La Rioja, Carlos Pellegrini, Salta a su recorrido habitual

105C: Carlos Pellegrini, Salta a su recorrido habitual

106 A/B/C: Catamarca, Carlos Pellegrini, Salta a su recorrido habitual

108 A: Av. Vera y Aragón, Córdoba, Carlos Pellegrini, Salta a su recorrido habitual

108C: sin modificación de recorrido

109: sin modificación de recorrido

Servicio de Riachuelo: España, Carlos Pellegrini, Salta a su recorrido habitual

Línea 904 Corrientes /Chaco: La Rioja, Carlos Pellegrini, Salta a su recorrido habitual

Linea 110 A - Linea 110 C - Linea 101 B - Linea 101 C: La Rioja, Carlos Pellegrini, Salta a recorrido habitual

Los desvíos en el sistema de transporte urbano comienzan aproximadamente a las 5:30.

CORTES DE CALLE:

Por obras de bacheo:

Corte en Paraguay y Poncho Verde por obras de bacheo.

24/05:

Quintana entre Buenos Aires y Tucuman

Salta y costanera

San Lorenzo entre Costanera y Plácido Martínez

Córdoba entre 25 de Mayo y Quintana

Catamarca entre 25 de Mayo y Quintana

Yrigoyen esquina Perú

Roca 1500

Pero 1500

Pero esq. Rivadavia

Vélez Sársfield al 1000 y 1100

Pago Largo y Bolívar

Bolívar al 300

Bolívar entre Chaco y Misiones

San Martín y Chaco

San Luis 1400

DESVÍOS DE LAS LÍNEAS DE COLECTIVO:

24/05

Línea 102A: Juan Domingo Perón, Paul Groussac, Cerdeña, Sánchez de Bustamante.

Línea 102C: Ruta 5, Mocito Acuña, 6 de Mayo, Joaquín Madariaga a Ruta 5. Joaquín Madariaga, Tomás Mayol, Bernardino López y Ramón Felix Moray.

Línea 104A: Regreso: Pedro Justo, Gdor. Pujol, Santa Fe a recorrido.

Línea 103B: Calle J. M. Aguirre, calle 328, giran en el puente negro y salen por la misma. Por corte en Av. Larratea y Fernández de Moratín.

Línea 103C Esperanza: de ida y vuelta por calle Abitbol, calle Revidatti, calle Lombardero hasta cabecera.

Línea 105A: Las Dalias, calle Josefina Contte, Las Violetas a recorrido.

Línea 108A: Loreto, Calle 11, Cuba a recorrido. Ida y vuelta.

Línea 109: Ida: Bolívar, Uruguay, H. Yrigoyen, Roca a recorrido. Por bacheo en Bolívar y Roca.

Riachuelo: Solo pueden realizar recorrido por asfalto.

110 Ramal A: Recorrido normal. IDA: Ingresan hasta Las Dalias (continuación de Las Violetas) y Josefina Contte (Intersección del Colegio Kennedy)

REGRESO: Las Dalias-Las Violetas a recorrido.

Línea 101 Ramal B y Ramal C: Recorrido Normal. Ingresan normalmente al Barrio Cremonte.

Linea 110 Ramal B: Recorrido normal.

Linea 110 Ramal C: Recorrido normal.