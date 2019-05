El embajador argentino en los EE.UU. destacó "el FMI está más flexible"

El embajador argentino en los Estados Unidos, Fernando Oris de Roa, manifestó que existe cierta flexiibilidad de parte del FMI en cambiar las condiciones del préstamo pactado con el organismo si en un futuro llegara a ser necesario, y destacó el apoyo de los Estados Unidos en el proceso de obtención del préstamo.



En una ronda de preguntas con periodistas, luego de haber participado del Foro Argentina Exporta 2019, Oris de Roa, resaltó las inmejorables relaciones entre la Argentina y el FMI, y el apoyo de Estados Unidos por haber alcanzado "en tiempo récord de 6 semanas" la aprobación del "mayor préstamo en la historia del FMI, una posición que no vamos a ostentar por mucho tiempo" dijo.



Avanzó en que "habrá préstamos mayores, ya que la tendencia en el mundo es volver a usar el FMI porque flexibilizó sus requisitos y se ha sensibilizado socialmente".



La argentina consiguió un préstamo por US$ 57.000 millones en 2018. "Si Estados Unidos no hubiese querido, lo hubiese vetado", agregó.