Realizaron el cierre de la primera etapa de las Maratones Barriales

El intendente Eduardo Tassano encabezó, en la tarde de este sábado, la última jornada de la primera etapa de las Maratones Barriales, que en esta oportunidad, se desarrollaron en el barrio Quintana y contaron con un alto grado de participación de vecinos de distintos sectores de la ciudad, como así también de Resistencia.

Esta fue una ocasión especial, dado que se enmarcó en el Día de la Patria, motivo por el cual Tassano dio unas palabras alusivas al respecto, y antes de la largada los cientos de participantes entonaron el Himno Nacional Argentino.

En ese contexto, el intendente recordó que “de diez carreras previstas para este año, este es el cierre de las primeras cinco, de la primera etapa, que culmina acá en el barrio Quintana”, tras lo cual evidenció su satisfacción: “Estoy muy contento en un hermoso día, el Día de la Patria; y vemos más corredores que otras veces incluso, así que capaz que tenemos un récord”, estimó.

“Lo bueno es la participación, el hecho de ir a lugares donde tradicionalmente no se realizaba este tipo de actividades y contar también con la participación de muchos chicos que disfrutan de este espectáculo”, subrayó seguidamente Tassano, al referirse a los objetivos propuestos por la gestión en este tipo de iniciativas.

Asimismo, acotó que esta es una de las tantas propuestas de la Municipalidad donde se fomenta la inclusión y la participación -en este caso, a través del deporte- de las personas con discapacidad. “El deporte como factor inclusivo es algo que siempre fomentamos”, recalcó el titular del Ejecutivo municipal.



MOMENTOS EMOTIVOS

El cierre de la primera etapa de las Maratones Barriales, así como sucedió en las ocasiones que lo precedieron, significó una nueva oportunidad en la que los vecinos disfrutaron de un evento amigable y participativo. Hubo clases y demostraciones de Zumba, y también se sorteó un televisor smart de 32 pulgadas entre los participantes.

No obstante ello, el momento más emotivo de la tarde fue cuando, apenas culminó la carrera, un grupo de corredores le celebró el cumpleaños a Axel, un chico de 16 años que tiene parálisis cerebral y que es un asiduo participantes de las Maratones Barriales.

“La amigabilidad la buscamos con eventos deportivos y culturales en los barrios, y también en el contacto de los vecinos con el municipio, al otorgarles la posibilidad de realizar sus trámites de una forma más fácil, siempre en la búsqueda de soluciones en común, en una ciudad tan grande y diversa, en la que trabajamos en conjunto, siempre junto a los vecinos”, dijo Tassano.

“Organizamos este festejo, en el que juntamos cosas para él y, además, le hacemos una fiestita”, dijo Lucía Sánchez Pereyra, una joven oriunda de Resistencia, que cruzó el puente para participar de las Maratones en la ciudad de Corrientes. “Él participa siempre, gracias a Dios. Esto es muy lindo, nos gusta mucho”, agregó.



LOS CORREDORES, SATISFECHOS

Lucía es parte de una comitiva de resistencianos que participaron del evento. Otro de ellos fue Luis Zurlo, quien destacó la importancia de la propuesta. “Me parece muy buena la iniciativa y la organización, y tratamos de participar, más que nada, por salud”, sostuvo. “Competitivamente, yo estoy bajo, pero me parece que igualmente hace muy bien a la salud”, insistió.

Lorena Alegre es otra integrante del mismo grupo de vecinos de Resistencia que se acercaron a participar. “Nos parece muy importante para la salud, en esta sociedad en la que siempre estamos acelerados, apurados, y por ahí no nos tomamos un tiempo para la actividad, para compartir con amigos, así que esta es la mejor oportunidad para conectarnos y participar”.

“Me pareció muy lindo que la Municipalidad invite a conocer sus barrios, su gente, y fomentar sobre todo cómo es el deporte, para que otras personas se sumen. Eso me parece extraordinario desde el Municipio, que lo viene llevando adelante y con propuestas a futuro que viene sumando más gente cada día”, valoró Lorena.



EL DEPORTE EN LOS BARRIOS

En la ocasión, junto al intendente estuvieron el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Gustavo Lorenzo Brisco; el subsecretario de Deportes, Ramón Vallejos; y los concejales Fabián Nieves y Florencia Ojeda.

“Estamos muy contentos en esta primera final, en el barrio Quintana, con esta propuesta de las Maratones Barriales, que hace que muchos deportistas conozcan muchos barrios de la ciudad, y que también los vecinos se puedan sumar a una modalidad como es la de maratón, que es un deporte que está en crecimiento en todo el mundo y que desde el Municipio queremos que crezca en la ciudad de Corrientes, llevando actividades deportivas a cada uno de los barrios”, dijo por su parte el secretario de Turismo, Cultura y Deportes.

“Vemos que hay corredores que van a cada uno de los barrios”, valoró Lorenzo Brisco. “Seguimos con expectativas de seguir sumando vecinos de la ciudad, y también viene gente de Resistencia, así que estamos muy felices y ya preparándonos para la segunda etapa”, afirmó.



CONTINUIDAD

Según recordó el subsecretario de Deportes, el programa Maratones Barriales retomará la primera semana de agosto, y continuará desarrollándose hasta finalizar el año. “Tenemos muchas expectativas. Esta es una iniciativa que va en franco crecimiento”, aseguró Vallejos.