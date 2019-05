Municipales reclamaron un anticipo del aumento salarial

Trabajadores municipales autodenominados autoconvocados interrumpieron el tránsito ayer frente al Palacio Municipal en reclamo de un adelanto de aumento salarial, en línea con lo anunciado por el Gobierno Provincial. El gremio que los nuclea, por su parte, Aoem, presentó un petitorio similar al Ejecutivo Comunal.

“Estamos muy preocupados, el aumento que nos dieron no nos alcanza y la inflación es cada vez peor”, expresaron los trabajadores que se reunieron ayer frente a la Municipalidad de Corrientes, quienes interrumpieron el tránsito para acompañar el reclamo. Algunos con cacerola en mano, con efectivos especiales de la Policía siguiendo de cerca la manifestación.

Los empleados demandan que el gobierno municipal adopte una medida similar a la Provincia: adelantar a junio el segundo tramo de aumento previsto para octubre. Este es del 5 por ciento. “Tenemos a algunos compañeros que no están bien, que están endeudados por los préstamos que sacan. Hay compañeros que están cobrando tres mil, cuatro mil pesos por mes por los préstamos que tuvieron que sacar”, expresó a El Litoral Horacio Ramírez, uno de los empleados municipales autoconvocados.

“Somos autoconvocados, no queremos involucrar al gremio, ni a ningún partido político. Ni siquiera es algo en contra del Intendente (Eduardo Tassano). Lo que queremos es que se adelanten las cuotas pactadas, junto con el gremio para octubre y diciembre. Anticipar para que podamos cobrar en junio”, expresó, rodeado de municipales.

“El año pasado la inflación fue del 47 por ciento. Recibimos con los interventores de la Aoem (entonces el Municipio continuaba intervenido, ahora cuenta con nueva conducción) un aumento del 17 por ciento, o sea que venimos un 30 por ciento abajo. En lo que va de este año, la inflación superó lo que a nosotros nos pagaron, un 3 por ciento en marzo. Hoy la inflación está en un 17 por ciento en el NEA. Entonces buscamos que tengan un poco de empatía hacia el empleado municipal para que nos lo otorguen como lo hizo la Provincia”, manifestó Ramírez.

“Ellos en su campaña política dijeron que estábamos alineados Municipio- Provincia y Nación. En Provincia se ve que saben que los empleados públicos la están pasando mal y anticiparon el aumento. Por eso pedimos exactamente lo mismo”, expresó a este medio.

Los trabajadores son de diferentes áreas, entre ellas, de Tránsito y de Recolección. Señalan que la situación es acuciante con salarios por debajo de la línea de la indigencia. El petitorio entregado ayer fue rechazado. Analizan si volverán a manifestarse la próxima semana.

En tanto, la conducción de la Aoem presentó ayer un petitorio con el objeto de solicitar una reunión de carácter indispensable de la comisión paritaria permanente. “El motivo de dicho pedido es dar tratamiento y respuesta a situaciones preocupantes que se manifiestan en diversas áreas”, indicaron desde el gremio a través de la misiva.

Ayer, en tanto, el secretario general de la asociación que nuclea a los municipales, Rodolfo Medina, realizó varias rondas de reuniones en las bases. “Comenzamos por el área de transito porque había muchas dudas respecto al concurso para cubrir cargos, pero también aprovechamos para estar en contacto directo con los muchachos y escuchar sus planteos”, indicó el dirigente gremial.

“El diálogo directo es fundamental para nosotros, visitar todas las dependencias y dialogar directamente con ellos es una de nuestras premisas. Haber terminado la asamblea con nuestro primer balance aprobado, para nosotros fue un respaldo muy fuerte, por eso vamos a estar con cada trabajador”, agregó.