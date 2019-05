Hasta el miércoles hay plazo para hacer reclamos sobre el padrón electoral

"Los jóvenes electores que se busquen en el padrón provisorio y que generen el reclamo si no se encuentran, para poder visualizar los casos", dijo a AM 990 el subdirector y vocero de la Cámara Nacional Electoral, quién reiteró que las vías para realizar el trámite son el 0800-999-7237 y on line enwww.padron.gov.ar.

El plazo para realizar este reclamo termina el miércoles 29 de mayo, luego que se decidiera su extensión ya que concluía el 24 de mayo, ante la gran cantidad de ciudadanos, sobre todo jóvenes, que no figuraban en el padrón provisorio publicado el 10 de mayo último.

Los datos de los ciudadanos habilitados para participar del proceso electoral surgen del Registro Nacional de las Personas (Renaper), que envía a la Cámara Nacional Electoral esta información para la elaboración de los padrones, primero provisorio y luego definitivo.

Según admitió el funcionario, tras el cierre del período para que los ciudadanos realicen su reclamo, se advirtió que "muchísima gente, entre ellos jóvenes electores en gran cantidad, no habían iniciado reclamo".

Por eso, dijo, además de extenderse el plazo y de permitirse que el trámite de reclamo pueda hacerse online (sistema solo habilitado en las provincias), se está realizando una campaña de información y concientización para que los ciudadanos revisen si aparecen en los padrones provisorios y, si no se encuentran, realicen el reclamo correspondiente.

"La cámara electoral va a hacer ingentes esfuerzos para lograr que el padrón definitivo refleje a todos aquellos que hicieron su trámite", dijo, y agregó que si hicieron su reclamo a través del call center o de la página, "se ha generado un reclamo digital y seguramente el trámite esta en vías de reparación para que en el padrón definitivo este incluido".

Dijo también que el motivo del atraso en la carga de unos 400.000 jóvenes de entre 15 y 17 años, que representan casi la mitad de los que votan en estas elecciones y que deberían estar habilitados por votar por primera vez, "lo desconocen" y explicó que muchas veces se producen "cuellos de botella" en el trámite del envío de la información desde el Renaper hacia la Cámara.

"Estamos en trámite de resolverlo", concluyó el funcionario que reiteró el pedido de que cada ciudadano verifique si está en el padrón provisorio y que quien no está haga el reclamo correspondiente.

El 11 de agosto próximo habrá elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) con vistas a las generales del 27 de octubre.

