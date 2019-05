Creció la cantidad de visitantes extranjeros hospedados en hoteles en todo el país

n Según la Encuesta de Ocupación Hotelera, elaborada por el Indec, se estimaron 6 millones de turistas hospedados en establecimientos hoteleros y parahoteleros del país. Esto implica una cambio del 1.2 por ciento respecto del mismo período del año anterior. 4.7 millones fueron turistas residentes, mientras que 1.4 millones eran no residentes.

Las pernoctaciones de viajeros durante el primer trimestre del año sumaron 15.4 millones, con un incremento del 14.1 por ciento de los turistas no residentes. Los viajeros nacionales alcanzaron 12 millones de pernoctaciones lo que implica una caída de 7.2 por ciento.

Durante el mes de marzo, el total de viajeros hospedados fue 1,9 millones, 1,2 por ciento menor que el mismo mes del año anterior. La cantidad de viajeros residentes disminuyó 5,8 por ciento y la de no residentes aumentó 16,1 por ciento. El 75,3 por ciento del total de los viajeros hospedados fueron viajeros residentes.

“En los primeros meses del año, hubo más de 6 millones de viajeros hospedados con más de 15 millones de plazas ocupadas, esto significa un aporte sólido a la economía nacional, sosteniendo los puestos de trabajo en destinos de todo el país, impulsando la actividad regional y afianzándose entre los principales rubros exportadores”, señaló el secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos.

Por regiones

Las regiones que hospedaron el mayor número de viajeros fueron Caba, 421.167; Patagonia, 363.297 y Litoral, 252.874. La estadía promedio de los viajeros fue 2,3 noches, 2,2 por ciento menos que el mismo mes del año anterior. La región Buenos Aires presentó la mayor estadía promedio, 3,0 noches; seguida por Córdoba, con 2,7 noches. Las pernoctaciones de los viajeros residentes se distribuyeron principalmente entre Buenos Aires, 19,1 por ciento, Córdoba, 18,2 por ciento, y Patagonia, 16,8 por ciento.

Se registraron 4,5 millones de habitaciones disponibles, 0,9 por ciento menos que en marzo de 2018. Las habitaciones ocupadas sumaron 2,0 millones, con una disminución de 3,0 por ciento respecto al mismo período de 2018. La tasa de ocupación de habitaciones fue 45,1 por ciento. Las plazas disponibles a nivel nacional sumaron 12,2 millones, 1,1 por ciento menos que en marzo de 2018. Las plazas ocupadas totalizaron 4,2 millones, con una baja interanual de 3,4 por ciento. La tasa de ocupación de plazas fue 34,7 por ciento.

El objetivo de la EOH es medir el impacto del turismo internacional e interno sobre la actividad de los establecimientos hoteleros y para-hoteleros, para elaborar indicadores que permitan analizar, la evolución de la actividad, el empleo del sector, la utilización de la infraestructura y la evolución de las tarifas, entre otros datos.

Acuerdo entre Turismo y Educación para fortalecer la profesionalización del sector

El ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, Alejandro Finocchiaro; y el secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, acordaron la implementación de acciones de educación técnico profesional que favorezcan el desarrollo de capacidades técnicas vinculadas al turismo. A su vez, se estableció la creación de una mesa técnica para generar contenidos destinados al sistema educativo obligatorio y al sistema de formación docente continua.

El secretario Santos, afirmó: “Nuestro Plan CocinAR es un gran producto turístico que se vincula con la experiencia de viajar. La gastronomía es un factor identitario con consistencia cultural que manifiesta de manera extraordinaria la identidad de nuestro país”. En relación al acuerdo firmado, manifestó: “Le hemos dado una oportunidad de vida a muchos que pueden trabajar de lo que aman, que es la gastronomía, en su pueblo, sin necesidad de irse a otro lado y perfeccionarse en lo que saben a través de la educación”. Por su parte, Finocchiaro expresó: “El turismo genera más de 1 millón de puestos de trabajo directos. Si nosotros queremos tener el país colmado de turistas no solo tenemos que ser más abiertos y receptivos sino que tenemos que tener la capacidad de dar lo mejor que podemos ofrecer los argentinos y para eso tenemos que estudiar y perfeccionarnos”.

La firma del acta complementaria se realizó en el ámbito del Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP), en el Palacio Sarmiento y que contó con la participación del director Ejecutivo del Inet, Leandro Goroyesky; del secretario Permanente del CoNETyP, Marcelo Vaccaro; y del secretario de Capacitación Nacional de la Uthgra, Argentino Gener; junto con otras autoridades nacionales y jurisdiccionales del ámbito educativo y de turismo. Asistieron también referentes de cámaras, federaciones, sindicatos y asociaciones civiles.

En el evento se presentaron las líneas de acción de la Educación Técnico Profesional del sector de turismo, hotelería, alimentos, cocina y gastronomía. Estas acciones buscan promover la profesionalización y formación profesional, además de fomentar la alimentación saludable, la agroindustria rural, las cocinas regionales y el ecoturismo.