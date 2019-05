Programación reducida en el fútbol de salón

La actividad en el Torneo Apertura de fútbol de salón en la ciudad de Corrientes se verá reducida hoy a las categorías B y C por la participación del seleccionado de la Asociación Correntina en el campeonato de Selecciones B que se pone en marcha este domingo en Posadas.

En la B hay dos punteros: San Jorge y San Gerónimo, que ganaron en sus tres presentaciones anteriores. Mientras que en la C, Juan de Vera es el único líder con puntaje ideal.

En la cancha de Hércules se desarrollará la cuarta fecha en las divisionales de ascenso, de acuerdo con el siguiente detalle:

8.45 (C) Acero Puro vs. Deportivo Armenia, 10.00 (C) Centauro vs. Lunes Culturales, 11.00 (C) Juan de Vera vs. Hebraica, 12.00 (C) Deportivo Sur vs. Sportivo, 13.00 (C) El Santo vs. Milenium, 14.00 (C) El Decano vs. Olimpo, 15.00 (C) Barrio San Martín vs. Imperio, 16.00 (B) Santa Teresita vs. San Pantaleón, 17.00 (B) San Jorge vs. Gafa, 18.00 (B) Juniors vs. Libertad, 19.00 (B) Islas Malvinas vs. Jaguares, 20.00 (B) San Gerónimo vs. Boca Unidos y 21.00 (B) Don Ocho vs. San Benito.

En tanto, el Argentino de Seleciones B se pondrá en marcha hoy en Posadas. El representativo de la Asociación Correntina integra la zona A junto con Posadas, Eldorado, Mar del Plata y Resistencia. Mientras que en el grupo B estarán Corrientes Interior, Montecarlo, Concepción y Puerto Villea.

Corrientes debutará mañana, desde las 22.00, cuando se mida con Posadas. En tanto que Corrientes Interior hará su presentación esta tarde, a partir de las 16.30 frente a Concepción.