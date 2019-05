Proliferación de cartelería proselitista y falta de información sobre la normativa

Ante las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el próximo 2 de junio, los partidos políticos inundaron la ciudad de propaganda proselitista, muchas de las cuales hoy se confunden con las que quedaron de sufragios anteriores, otras fueron instaladas en lugares que están prohibidos. Y como si esto fuera poco, ahora comenzaron a utilizar nuevamente pasacalles por lo que se podría considerar que la legislación vigente no es respetada.

Como parte de todo el folclore que implica el año electoral, hace varias semanas se pueden observar por doquier todo tipo de cartelería proselitista que pretende cautivar a la mayor cantidad posible del electorado y que en muchas circunstancias hacen caso omiso en cuanto a las limitaciones que se encuentran legisladas en referencia al tipo de material, los lugares donde pueden ser instaladas y la limpieza de las mismos finalizada el proceso electoral.

Tras una recorrida por las principales avenidas, El Litoral observó varias situaciones que merecen consideración a fin de lograr la ciudad sustentable a la que se apunta y se pregona.

En primer lugar, vale señalar que al recorrer la ciudad se pueden advertir carteles de otros procesos eleccionarios que hoy se confunden con los que se encuentran diseminados en todos los barrios y en especial en los espacios públicos.

Los carteles están en todos lados, en las columnas de iluminación, en los árboles, en las gigantografías, en los chapones instalados, y ahora también se los puede observar en sitios declarados patrimonio cultural como la plaza 25 de Mayo, donde todas las columnas de luz ayer contaban con este tipo de publicidad, en vistas a las elecciones legislativas del 2 de junio. También se pueden observar afiches y pasacalles sobre costanera lo que está prohibido.

La Ordenanza Nº 6.443 de 2016, en su artículo primero prohíbe la instalación, colocación y/o pintado de anuncios de campañas proselitistas en los frentes de propiedades públicas o privadas que formen parte de las avenidas Costanera General San Martín, Juan Pablo II y Juan de Vera; desde el puente de la Batería ubicado en el ingreso al parque Mitre hasta la rotonda de la costanera Juan Pablo II, en sentido Este-Oeste, a ambos lados.

Otra consideración se debe hacer en cuanto al tipo de material que se utiliza, ya es costumbre que afiches y columneros copen la ciudad, pero a diferencia de otros años nuevamente resurgieron los pasacalles, los cuales están prohibidos por ordenanza, pero a fin de evitar inconvenientes y atendiendo a la viveza criolla, los mismos se encuentran extendidos en las veredas y no sobre las aceras.

Por último, vale recordar que los partidos políticos están obligados legislativamente a retirar todas las propagandas culminados los procesos eleccionarios, acción que no la realizan y en consecuencia la ciudad permanece por varios años con las propagandas proselitistas.

Además, las propagandas políticas deben mantener cierta distancia de todos los establecimientos educativos donde se realiza el sufragio, lo que tampoco es respetado en muchos casos.