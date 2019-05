Taraguy fue superior a Sixty

Un arranque sólido y contundente, le permitió a Taraguy superar ayer a Sixty 31 a 8 en uno de los partidos que se disputaron por la undécima fecha del torneo Regional NEA de rugby. El duelo que tuvo lugar en el club de Villa Fabiana, Resistencia, mostró a un equipo correntino sin fisuras, con un primer tiempo demoledor. En tanto que en el segundo período mostró su fuerte tackle y la presión defensiva para encaminarse al triunfo.

Los primeros treinta minutos del Cuervo fueron muy buenos. Obtenciones claras en todas las formaciones. Disponibilidad y tiempo para manejar los tiempos e imponer sus estrategias. Además, creció en el juego asociado, de fases, con mucho ritmo y profundidad. Así se adelantó en el marcador 24 a 3.

El primer try de la tarde llegó por intermedio de Matías Zabalo, después de ganar la línea de ventaja Gonzalo Soria (la figura de la cancha), a los 6 minutos. Luego fue el turno de Domingo Gómez Sierra en una combinación entre forwards y backs, a los 20, y por último el try de Agustín De la Vega en un juego de fases, utilizando todo el ancho de la cancha, para llegar al ingol chaqueño prácticamente en la banderita, y con la “yapa” de la conversión de Bruno Broll. Para el local, solamente un penal Julio Pineda.

En el complemento Sixty tomó la iniciativa, y allí se vio la tremenda vocación defensiva de Taraguy. El Decano apenas tuvo un par de chances para llegar al ingol correntino. A los 16 minutos logró descontar a través del try de Luis Santillán, para dejar el marcador 8 a 24. Pero siete minutos después, Fernando Hospital llegó a un nuevo try correntino, con conversión incluida, para dejar el match 31 a 8, y allí se terminó el partido.

Los Cuervos controlaron con presión y tackle, pero en campo chaqueño. Sixty no pudo avanzar y a medida que pasaron los minutos comenzó a frustrarse. El desconcierto fue tal, que el local con la pelota no pudo pasar la mitad de la cancha frente a un sólido Taraguy que cada día se siente más puntero.