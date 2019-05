Massa: "Frente al fracaso de Macri necesitamos consensos amplios y un acuerdo económico"

El precandidato a presidente por Alternativa Federal, Sergio Massa visitó este lunes una Pyme de recuperación de residuos y reciclado en Zárate y afirmó: “Queremos dejar un país donde el cuidado del medio ambiente sea una política de Estado”.

“Nos comprometemos a defender nuestra tierra, a defender el planeta. Nuestro desafío es cumplir con la Ley de Energías Renovables y transformar el cuidado del medio ambiente en una política de Estado. Con eso vamos a definir qué país le vamos a dejar a nuestros hijos", aseguró Massa en Zárate, durante su visita a la Pyme EITTOR S.A., una empresa que hace 20 años se dedica a la recuperación y reciclado de residuos especiales e industriales.

En ese sentido, el líder del Frente Renovador señaló: “El Gobierno no cumple el protocolo de París y no está aplicando la ley de energías renovables. ¿Cómo le pedimos a una Pyme que no haga vuelcos industriales ilegales si es el propio Estado el que está incumpliendo?”.

“Argentina debe cumplir con un protocolo de seguridad ambiental, gobierne quien gobierne”, afirmó Massa y añadió: “Queremos dejar un país donde el cuidado del medio ambiente sea una política de Estado”.

Asimismo, el líder del Frente Renovador resaltó: “El Gobierno privilegió la tasa de interés y la timba en vez del crédito para las Pymes. En vez de bajar impuestos al que trabaja y produce, los bajó al que pone la plata afuera. Queremos que ese dinero vuelva al país para incentivar la producción y el consumo”.

“Frente al fracaso de Macri necesitamos consensos amplios y un acuerdo económico y social. Debemos construir una mayoría para legitimar políticas de Estado”, finalizó Massa.

Acompañaron a Massa el diputado nacional José Ignacio de Mendiguren, el diputado provincial Lisandro Bonelli y los concejales Gustavo Morán, Micaela Morán y Silvio Zurzolo, entre otros.