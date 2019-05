Amas de casa buscan seguridad social y organizaron una asamblea para hoy

El Sindicato de Amas de Casa se encuentra en estado de alerta ya que resta tres meses para que se venzan los plazos de la moratoria previsional para mujeres de 60 años (con pocos o nulos años de aportes), y crecen las versiones de que no habrá una prórroga. Cabe recordar que desde Anses manifestaron a El Litoral que todavía no hay definiciones oficiales pero destacan que aquellas que necesiten podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

En este marco, la secretaria general de Ossacra Corrientes, Elvira Miranda, dijo ayer a este diario que hoy habrá una asamblea por calle Elías Abad donde definirán días y lugares donde juntarán firmas en apoyo a la ley de jubilación de amas de casa.

“Es imprescindible el debate, en la provincia también debemos tener como lo tiene Misiones y Entre Ríos, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Vamos a tener una asamblea donde definiremos dónde se buscarán las firmas. Es un compromiso que asumimos hace mucho tiempo. Tenemos que tener un sistema sencillo y no buscar acogernos con moratorias”, dijo Miranda y remarcó la necesidad de romper con la disparidad de género.

Las afiliadas invitan a un encuentro que se realizará hoy para tratar estos temas y abordar además un proyecto de ley por el cual se propone la prórroga de la moratoria y la creación de un régimen especial de seguridad social. Para dicha ocasión preparan una campaña para juntar firmas, en todas las provincias, con el propósito de presentarlas al Congreso de la Nación y a la Legislatura.

Mientras tanto, desde la Administración Nacional de Seguridad Social explicaron a este medio que todavía no se definió una suspensión o prórroga y que dicha información se dará a conocer en los próximos días.