Cristina asistió a la segunda audiencia del juicio oral

La senadora y ex presidenta Cristina Fernández se presentó en la segunda audiencia del juicio oral por el supuesto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, que arrancó ayer a las 9 en los tribunales federales de Comodoro Py.

Pasadas las 14, tras la lectura de requerimientos de la acusación, se pasó a otro cuarto intermedio hasta el lunes 3 de junio.

Si lo prefería, la ex mandataria podía estar ausente con autorización del Tribunal Oral 2, a cargo del juicio, que aceptó el pedido de eximirla de asistir a las audiencias cuando se superponen con su labor como senadora. Sin embargo, su abogado Gregorio Dalbón explicó por qué finalmente se presentó: “Ella siempre estuvo a derecho”, dijo el letrado del a candidata a vicepresidente del PJ-Unidad Ciudadana.

En una rueda de prensa en la puerta de los tribunales de Retiro, Dalbón insistió que el proceso es “ilegal”, pero que Cristina va a estar a derecho. “El deseo de ella es estar a derecho siempre que no tenga labor parlamentaria y siempre que se cumplan las normativas” del TOF, explicó.