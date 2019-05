El pan volverá a subir y el kilo podría superar los $70

En algunas panaderías de la ciudad se registraron subas de un 15% en el precio del pan y en este marco otros comercios del rubro señalaron a El Litoral que se preparan para aplicar los aumentos.

En concreto, los panaderos confirmaron el incremento del precio del alimento básico en la dieta de miles de los hogares.

Si bien cada panificadora maneja sus propios importes, en promedio se puede decir que el kilo de pan costará un 15% más caro que el mes pasado. En cifras más exactas por ejemplo, en uno de los negocios que ya modificó sus precios el kilo de mignon que costaba $30 pasó a costar $35, mientras que en otro comercio gastronómico subió de $60 a $65.

Se trata del segundo ajuste del año, dado que el primero ocurrió en marzo movilizado por el encarecimiento de los insumos como la harina, leche y manteca.

“Esta vez el precio de la harina se mantuvo estable, hubo un pequeño movimiento pero nada importante. No obstante, el pan aumentará progresivamente en todas las panaderías porque ya se cerraron las paritarias hasta octubre, y ahora en mayo tenemos una nueva escala de sueldos. Por ese motivo van a empezar a modificar los precios”, explicó a El Litoral el presidente de la Asociación de Industriales Panaderos de Corrientes, Juan Vamvakianos.

Por lo pronto, el valor del kilo de pan varía de acuerdo al negocio, pero se consigue desde los $35 hasta unos $70. Ante el anuncio de incrementos, dichos costos seguramente serán mayores en los próximos días.

Cambios

Si bien sólo algunos comercios modificaron los importes exhibidos en las góndolas, lo cierto es que todos los panaderos aplicarán los incrementos.

Al respecto, el referente de otra panadería, Amalio Sánchez manifestó: “La Asociación de Industriales Panaderos todavía no nos reunimos para ver cómo llevaremos adelante los aumentos. En mi caso, todavía estamos soportando los mismos costos, y en la reunión general seguramente aunaremos criterios para que los importes plasmados no impacten en la producción”.

Es que la inflación impactó en los productos esenciales de la canasta básica, y terminó repercutiendo en el nivel de compras.

De hecho, días atrás desde una chipacería afirmaban que el nivel de clientes no cayó, pero sin embargo bajo el volumen de compra. “Tenemos buenas ventas durante la semana de cobro de los empleados de la Provincia, después nos quedan tres semanas en las que aguantamos”, afirmó.

Por otra parte, la carga impositiva también afecta al rubro, ya que destacan que tienen un elevado aporte dado que se trata de una industria. “Tenemos una carga tributaria más alta que un comercio porque tenemos una escala de industria”, señaló Vamvakianos. En este contexto, meses atrás se presentaron propuestas para que el precio del pan pueda regularse, como ocurre con los productos adheridos al programa Precios Cuidados (Precios Esenciales), sin embargo esas gestiones no fueron concluyentes.

Insumos

El pan es el producto más vendido de las panaderías, razón por la cual se lo mencionó como ejemplo, pero lo cierto es que el ajuste llegará también a las facturas, medialunas y chipacitos. En cada caso, los nuevos importes serán regulados por los propios comerciantes, quienes aseguran que las remarcaciones serán menores con el objetivo de evitar el descenso de las ventas.